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"Не скажу": Лісовий відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації

Не скажу: Лісовий відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації

У червні 2023 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня. Це відбулося після того, як у його дисертації знайшли плагіат. Очільник міністерства стверджує, що знає природу походження збігів у своїй роботі.

Про це Оксен Лісовий повідомив в інтерв’ю BBC.

"У мене безумовно були співпадіння в дисертації. І найголовніше, що у мене було співпадіння в висновках. Природу цих співпадінь, чому вони там опинились, я дуже добре знаю і пам'ятаю", – заявив очільник МОН.

Водночас міністр відмовився пояснювати походження академічної недоброчесності в його кандидатській дисертації з філософії.

"Не скажу", – відповів він на прохання розповісти причину появи плагіату в роботі.

Оксен Лісовий додав, що йому раніше довелося піти на компроміс з "культурою, яка існувала в академічному середовищі".

Джерело: pravda.com.ua

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