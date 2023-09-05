Новина про те, що військових Сил оборони безкоштовно тестують на ВІЛ, бо вони нібито масово хворіють, – фейк

Брехня: у лавах Збройних сил України зафіксовано спалах ВІЛ-інфекції, тому військових безоплатно протестують. Окрім того обстеження пов’язані із поставленими НАТО у 2022 році 62 тисячами літрів донорської крові, інфікованої ВІЛ, гепатитом В та С. Таку інформацію розповсюджують проросійські Telegram-канали з посиланням на об’яву в лікарні «Доктор Харків».

Правда: насправді на сайті «Доктор Харків» немає інформації про подібну акцію, а оголошення про тестування, на яке посилаються російські брехуни, жодним чином не говорить про наявність спалаху інфекції, зазначають розслідувачі з VoxCheck.

Ризики інфікування під час бойових дій дійсно зростають, через збільшення кількості травм, поранень, потреб в оперативних втручаннях та наданні домедичної допомоги. Однак про жодне різке епідеміологічне зростання захворюваності не йдеться.

Україна має налагоджене ефективне планове донорство, а також логістичні процеси, що дають змогу забезпечувати і постійно поновлювати запаси крові.

Новина про «заражену» іноземну кров також не відповідає дійсності. У 2022 році не було жодних поставок в Україну 62 тисяч літрів донорської крові. Цю брехню вигадали пропагандисти кремля.

Джерело: https://t.me/spravdi/33162

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