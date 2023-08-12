Новина про те, що у Львові через «чорних трансплантологів» загинув український воїн, – фейкова

Брехня: у Львові за загадкових обставин помер військовослужбовець Сил оборони. Ймовірно, він загинув від рук «чорних трансплантологів», пишуть російські медіа з посиланням на українські ЗМІ.

Правда: видання «Еспресо.Захід» 11 липня опублікувало новину, що «У Львові в лікарні за загадкових обставин помер військовий. Родичі підозрюють у причетності медиків». Саме це формулювання і використали пропагандисти кремля для створення фейку.

Насправді військовослужбовець 103-ї окремої бригади ТрО Ярослав Андрушко проходив у Львові лікування від алкогольної залежності. В одній з львівських лікарень у нього виявили гематому і травму черепа.

У висновку судмедексперта вказано, що смерть настала через травму голови від удару тупим предметом, що спростовує ворожий наратив про смерть бійця через вилучення органів.

Зазначимо, що пропагандисти рф активно розповсюджують фейки про діяльність «чорних трансплантологів» в Україні. Їхні «твердження» зазвичай ґрунтуються на перекручуванні інформації або відвертому спотворенню фактів.

Джерело: https://t.me/spravdi/32420

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