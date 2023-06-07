Новини однією строкою

● США мають розвіддані, які вказують на підрив Каховської ГЕС росіянами — NBC News із посиланням на джерела в уряді. (Кстати, поторопились, пока официальные лица думают)

● Сербия готова продавать оружие Украине и не поможет России с параллельным импортом.

● Глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен: "На данный момент Россия – это кровавый агрессор. Развивать отношения с такой страной нельзя".

● Дамбы, это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией. Их разрушение рассматривается как применение оружия массового поражения и неизбирательное военное преступление.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен: Мы будем помогать Украине не только восстанавливать экономику, но и модернизировать её, создавать новые отрасли промышленности, новые внешнеторговые маршруты и цепочки поставок, которые свяжут её с Европой и рынками по всему миру.

● Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников российских предпринимателей.

● Красных линий больше нет: США решили не препятствовать ударам Украины по территории России. Позиция администрации Байдена, прежде опасавшейся "красных линий" Кремля, изменилась, утверждают источники NYT.

● Согласно данным Норвежского госстата, 81% норвежцев за то, чтобы послать истребители F-16 для помощи Украине.

● За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада РФ дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів − рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які РФ вважає своїми.

● Австралия и Украина ведут переговоры о передаче Украине 41 истребителя F/A-18 Hornet выведенных из состава австралийских ВВС. США не возражают.

● Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський.

● Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС, возложил ответственность за нее на Россию и назвал произошедшее "военным преступлением".

● Іспанія допомагатиме Україні на шляху до ЄС, - Санчес. Під час свого головування у Раді ЄС, що триватиме пів року, Іспанія підтримуватиме Україну в її євроінтеграції.

● Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для россиян, при этом оставив их прежними для европейцев, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В среднем цены вросли на 20%. «Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», — пояснил эксперт.

● В Германии растет популярность крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно опросам, на ближайших выборах за нее готовы проголосовать 18%. Для партии это лучший результат с сентября 2018 года. Для сравнения: сегодня АдГ поддерживает столько же людей, сколько Социал-демократическую партию Германии, которая входит в состав правящей коалиции. Позиции АдГ особенно сильны на востоке страны, там партию поддерживает почти треть избирателей. Число сторонников крайне правой партии растет на фоне недовольства действующим правительством, полагают эксперты. Положительно его работу оценивает лишь каждый третий немец. Среди основных претензий к правящей коалиции, по данным социологов, медлительность и затягивание с принятием решений.

● Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула 13 обвинений против Binance. Вся крипта летит вниз.

● Международное право позволяет Украине использовать западное оружие на территории РФ, заявил DW министр обороны Германии Борис Писториус. Но Германия, так же как и США, всегда подчеркивала, что не хочет этого, добавил он, назвав Киев "надежным партнером".

● Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна готовит для Украины новый пакет военной помощи, который включает в себя миллионы единиц боеприпасов и антидроновые средства.

● В Словакии экс-министру юстиции Штефану Гарабину предъявили обвинение за пост в поддержку российской агрессии в Украине.

● ЕС ввел санкции против замминистра юстиции РФ, судей и следователей из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе/

● Соединенные Штаты и Индия в понедельник согласовали план сотрудничества в военной промышленности, поскольку Нью-Дели стремится уменьшить свою зависимость от России, крупного поставщика оружия,и обе страны сталкиваются с растущей воинственностью Китая.

● Первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании.

● Блинкен: Сегодня экономика России – лишь тень своего прежнего потенциала, который она могла бы реализовать, если бы Путин инвестировал в технологии и инновации, а не в оружие и ведение войны.

● Бывший вице-президент Майк Пенс вступил в президентскую гонку-2024 против своего бывшего босса - беспрецедентный случай в истории. Шансов у него, конечно, ноль, а рейтинг колеблется в районе 3-4%.

● Путин поручил с 2024/2025 учебного года обеспечить освоение основ черчения в школах

● Финляндия высылает 9 сотрудников российского посольства, сообщило правительство страны. ИХ обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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