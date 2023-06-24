Новини однією строкою

● Турция выдала лицензии на производство Bayraktar и Akinci в Украине. Общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 млн.{VALUE}lt;/p>

● Главы Белгородской, Воронежской, Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского, Cтавропольского краев вошли в санкционный список ЕС.

● Перші поставки наземних високоточних ракет GLSDB Україні будуть реалізовані не раніше осені.

● Германия подписала ещё одну долгосрочную сделку по импорту дополнительного количества американского сжиженного газа, в то время как Берлин пытается заменить российскую энергию в своей экономике на фоне российского вторжения в Украину. Компания SEFE, которая была создана на основе эффективной национализации германского подразделения Газпрома, будет приобретать 2.25 млн т в год сжиженного газа у американской компании Venture Global LNG, пишет FT

● Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що передасть Україні додатково 20 БМП Marder цього літа — по 10 одиниць техніки на місяць. Також компанія на замовлення уряду Німеччини розпочала роботу з введення в дію ще 50 БМП для подальшої відправки Києву.

● Датская пивоваренная компания Carlsberg Group продала свой бизнес в России неизвестному покупателю.

● В России Carlsberg принадлежит компания «Балтика» и восемь заводов, на которых работает 8 тысяч человек.

● ЕС ввел санкции против двух банков. Власти Евросоюза ввели санкции против Международного Расчетного Банка и банка «Центр международных расчетов».

● Евросоюз ввел санкции против «теневого флота» России Танкерам, отключающим транспондеры и переливающим нефть в другие суда в море, отныне запрещен доступ во все европейские порты.

● В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ.

● «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить $5 млрд +проценты компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

● Приравнять к нападению на НАТО возможное применение РФ ядерного оружия в Украине предложили в Сенате США. "Ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО", - пояснил один из авторов инициативы.

● Европейский Союз ужесточил санкции в отношении России. В частности, в пакет входит возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию. Кроме того, запрещается перевозка грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов. ЕС полностью запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

● Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году, сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.

● Летчик-испытатель SAAB утверждает, что украинские летчики смогли научиться управлять Gripen за два месяца.

● «Газпром» может потерять около 15% экспортной выручки 2022 года в том случае, если в 2024 году прекратится транзит газа через Украину.

● Якщо росія використає ядерну зброю в Україні, вона опиниться у війні проти НАТО. У Сенаті США зареєстрували проект резолюції. Якщо ядерна зброя здійснить викид радіації на великі території в Європі, де знаходяться союзники НАТО - це можна вважати нападом на Альянс.

● Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для усіх країн НАТО. Відповідну резолюцію законодавці презентували сьогодні у Конгресі.

● Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів, — заступниця помічника міністра оборони США.

● “Це божевілля” - конгресмен Тед Ліу, колишній військовий США, пристрасно закликав надати Україні ATACMS та зміцнити повітряні сили.

● Нефть (Брент) за год подешевела на 35%

● Израиль продаст Кипру сотни своих танков Merkava, которые заменят Т-80У, которые, в свою очередь, передадут Украине, — Haaretz. На вооружении государства 82 единицы Т-80У.

● У Латвії заборонили передвиборчу агітацію російською мовою. Відтепер у період передвиборчої кампанії платні агітаційні матеріали можуть розміщуватися лише державною мовою.

● Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей совета Европы 71 голосами "за" и 4 "против", рекомендует Международному олимпийскому комитету не допускать спортсменов из РФ и РБ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже под нейтральным флагом.

● ООН внесла Россию в "список позора" за убийства детей в Украине. В ежегодном докладе ООН говорится: за время войны военные РФ убили 136 детей и покалечили еще 518, использовали 91 ребенка в качестве "живых щитов", а также совершили 480 нападений на школы и больницы.

● Первое подобное решение за 129 лет: МОК лишил международную федерацию бокса IBA, управляемую росиянином, олимпийского признания

● YouTube научится озвучивать ролики при помощи ИИ. Технология от команды Aloud (из инкубатора стартапов Google) транскрибирует видео, создавая субтитры, после чего готовый текст переводит на выбранный язык и синтезирует озвучку голосом. Получается полноценный дубляж, но пока что только на английском, испанском и португальском языках.

● Amazon выделил $100 млн на развитие генеративного ИИ. Amazon Web Services (AWS) учредила фонд в размере $100 млн для финансирования собственных проектов, ориентированных на генеративный искусственный интеллект.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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