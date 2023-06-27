Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 60

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал постоянное размещение бригады бундесвера в Литве - 4000 человек с семьями.

● Правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины боеприпасами. Минобороны представило на утверждение бюджетного комитета контракт с Rheinmetall.

● Министры иностранных дел ЕС сегодня соберутся в Люксембурге, где обсудят предоставление Украине нового пакета военной помощи на 3,5 миллиарда евро. "На Вільнюському саміті ми домовимося про багаторічний пакет допомоги, і покращимо наші політичні зв'язки. Рішення, які ми приймемо, наблизять Україну до нашого альянсу, адже місце України — в НАТО", — генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

● ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России, сообщил МИД Польши.

● Підрозділи ЗС Центральноафриканської республіки взяли під контроль базу фірми SEWA SECURITY SERVICES (підсанкційна США,представник групи "Вагнер" в ЦАР) і складські одиниці зберігання на її території.

● Австралія оголосила про новий пакет допомоги для України на $110 млн. Буде передано:

- 70 військових автомобілів (серед них 28 броньованих машин М113)

- 28 вантажівок MAN 40M +14 причепів

- 14 автомобілів спецпризначення

- Боєприпаси 105 мм.

● «Борьба идет внутри путинского режима, а не против него» — Times. Неудавшийся военный переворот Пригожина демонстрирует слабость Путина и устаревшее представление Запада о нем, пишет британский обозреватель Эдвард Лукас в Times.

● Президент США Джо Байден дважды назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором» и дал зеленый свет оружейным сделкам с Дели, которые должны укрепить потенциал индийской армии в случае войны с Китаем.

● Госсекретарь США Блинкен заявил, что слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине отражают позицию властей США.

● Польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Беларусью и Калининградской областью, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, эти меры - реакция на возможную угрозу со стороны Москвы.

● Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що НАТО буде змушене посилити східний фланг, якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі.

● Італія підтримує вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу, але за умови виконання усіх необхідних для цього умов з боку Києва. Про це в інтерв’ю Il Messaggero заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

● Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала ЮАР занять сторону Украины. В статье для Sunday Times она предложила жителям страны задать себе вопрос: "Какой реакции я бы ожидала от международного сообщества, если бы эта война разворачивалась у меня по соседству?"

● Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада.

● Госсекретарь Блинкен заявил, что попытка мятежа «показывает настоящие трещины» внутри России и может быть «не последним актом». "Мы находимся в центре идущего фильма" и не видели последнего акта". Он подчеркнул, что «путину еще за многое нужно ответить».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збитки житлового фонду
Сегодня 07:07    16
Як світ відреагував на заколот пригожина. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Сегодня 07:02    34
Головні новини на ранок
Сегодня 07:00    33
Лавров врет как сивый мерин. Как всегда, впрочем
Сегодня 06:54    46
Оперативна інформація станом на 06.00 27.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:48    49
СБУ задержала еще одного «работника» российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона
Сегодня 06:44    56
Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus, — міністр оборони Борис Пісторіус.
Сегодня 06:36    78
Минубийств рф получило монополию на вербовку зеков
Сегодня 06:28    79
Дания начала обучать украинских пилотов на F-16, - AP
Сегодня 06:19    71
НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка.
Сегодня 06:10    72
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 