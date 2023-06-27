Новини однією строкою

● Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал постоянное размещение бригады бундесвера в Литве - 4000 человек с семьями.

● Правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины боеприпасами. Минобороны представило на утверждение бюджетного комитета контракт с Rheinmetall.

● Министры иностранных дел ЕС сегодня соберутся в Люксембурге, где обсудят предоставление Украине нового пакета военной помощи на 3,5 миллиарда евро. "На Вільнюському саміті ми домовимося про багаторічний пакет допомоги, і покращимо наші політичні зв'язки. Рішення, які ми приймемо, наблизять Україну до нашого альянсу, адже місце України — в НАТО", — генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

● ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России, сообщил МИД Польши.

● Підрозділи ЗС Центральноафриканської республіки взяли під контроль базу фірми SEWA SECURITY SERVICES (підсанкційна США,представник групи "Вагнер" в ЦАР) і складські одиниці зберігання на її території.

● Австралія оголосила про новий пакет допомоги для України на $110 млн. Буде передано:

- 70 військових автомобілів (серед них 28 броньованих машин М113)

- 28 вантажівок MAN 40M +14 причепів

- 14 автомобілів спецпризначення

- Боєприпаси 105 мм.

● «Борьба идет внутри путинского режима, а не против него» — Times. Неудавшийся военный переворот Пригожина демонстрирует слабость Путина и устаревшее представление Запада о нем, пишет британский обозреватель Эдвард Лукас в Times.

● Президент США Джо Байден дважды назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором» и дал зеленый свет оружейным сделкам с Дели, которые должны укрепить потенциал индийской армии в случае войны с Китаем.

● Госсекретарь США Блинкен заявил, что слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине отражают позицию властей США.

● Польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Беларусью и Калининградской областью, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, эти меры - реакция на возможную угрозу со стороны Москвы.

● Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що НАТО буде змушене посилити східний фланг, якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі.

● Італія підтримує вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу, але за умови виконання усіх необхідних для цього умов з боку Києва. Про це в інтерв’ю Il Messaggero заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

● Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала ЮАР занять сторону Украины. В статье для Sunday Times она предложила жителям страны задать себе вопрос: "Какой реакции я бы ожидала от международного сообщества, если бы эта война разворачивалась у меня по соседству?"

● Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада.

● Госсекретарь Блинкен заявил, что попытка мятежа «показывает настоящие трещины» внутри России и может быть «не последним актом». "Мы находимся в центре идущего фильма" и не видели последнего акта". Он подчеркнул, что «путину еще за многое нужно ответить».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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