Новини однією строкою

● Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи.

● Общая стоимость помощи турецкой авиастроительной компании Baykar Украине составляет около $100 млн. Турция является единственной страной НАТО, которая поставила вооружения Украине без четкого условия,что они не будут использоваться против целей, расположенных на территории рф.

● Международные компании-экспортеры зерна - Cargill, Viterra, Louis Dreyfus - с 1 июля прекращают свою деятельность в россии.

● Банки Казахстана стали отказывать компаниям россии в переводе валютных платежей.

● Евросоюз обнародует свои гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО. Также в Брюсселе готовят решения по использованию замороженных активов рф на восстановление Украины. Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже в декабре.

● Власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов московской УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры и требуют освободить помещения до 4 июля.

● Bild: Международные наблюдатели на Запорожской АЭС команда МАГАТЭ еще не получила доступ на некоторые участки. Часть турбинных залов и системы охлаждения еще предстоит осмотреть, заявил Рафаэль Гросси.

● Вже починають контролювати ядерні викиди до атмосфери: у Європу прибув спеціальний літак ядерного моніторингу WC-135R Constant Phoenix для відбору проб атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів.

● рф получает из Европы оборудование для добычи нефти и газа на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, пишет "Новая газета. Европа". В прошлом году в рф ввезли средства нефтедобычи на 73 млн долларов и оборудование для завода СПГ на 420 млн долларов.

● Разведка США предупредила о новых угрозах американские компании, которые ведут бизнес в Китае. С 1 июля в КНР вступила в силу новая редакция закона о контрразведке. Документ расширяет официальное определение шпионажа и вносит двусмысленность.

● Державний департамент США прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу 30-мм боєприпасів і відповідного обладнання Економічному та культурному представництву Тайбею в Сполучених Штатах на орієнтовну вартість 332,2 мільйона доларів.

● В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота.

● Пригожин распустил свою фабрику троллей.

● Бульбофюрер закручивает гайки: он подписал закон, позволяющий запрещать деятельность иностранных СМИ в Беларуси, — сайт президента РБ. Документ расширяет перечень оснований для аннулирования — к примеру, предлогом для закрытия может послужить попадание государства, где базируется СМИ, в список «недружественных стран». Косплеит путлера?

● Согласно данным Министерства финансов рф, доходы от продажи газа упали почти на 45% в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 710 млрд рублей (8,3 млрд долларов).

● Минобороны россии расторгло контракт с кейтеринговой компанией «Конкорд» Пригожина. Компания занималась продовольственным снабжением российских военных.

● В мае денежная масса (агрегат М2) рф увеличилась сразу на 1,56 трлн рублей. Рост на 90% обеспечен за счёт переводных депозитов (+1,51 трлн). Денежная масса растёт рекордным темпами. Агрегат М2X впервые превысил 100 трлн.

● В россии биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50%. В частности, цена бензина Аи-92 составила по итогам торгов 30 июня ₽57,785 тыс. за тонну.

● В россии с 1 июля 2023 года вводится акциз на сладкие напитки в 7 руб. за 1 литр.

● Evraz Абрамовича заявил о невозможности операционной деятельности из-за санкций. Для холдинга Evraz стало невозможным осуществлять функции корпоративного центра и управлять глобальным бизнесом.

● Лидеры мирового рынка производителей батарей

● путин поручил главе правительства до 1 августа выявить в миграционных законах барьеры, которые мешают въехать в россию иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам.

● россия – редкий пример страны, где за последние сорок лет доходы нижних 50% населения упали, да ещё так сильно – на четверть. Зато по сравнению с показателями в среднем по миру высшие 10% россиян выиграли от реформ очень сильно.

● В Новосибирске выпускники лицея не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах. В документах у сотни школьников указано, что они окончили «Лицей информационнАх технологий», поэтому юридически они окончили несуществующий лицей. Многие просто не успеют поступить в этом году, потому что «на всех не хватит новых бланков».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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