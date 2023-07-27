Новини однією строкою

● Китай почти вдвое увеличил поставки в Европу в обход России. Грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%. Транзит китайских грузов через РФ - обвалился на 30%.

● “Одна из вещей, о которых продолжают говорить Президент и Министр обороны, – это то, что мы с Украиной надолго. Мы продолжим оценивать то, что мы можем предоставить для Украины, не снижая при этом уровня собственной готовности”, – Зам. Пресс-секретаря Пентагона Сингх.

● Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

● "Сполучені Штати створили коаліцію з більш ніж 50 країн, щоб забезпечити, що Україна може захистити себе зараз і в майбутньому також. Разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", – твітує представництво США в НАТО.

● ЕС снимет санкции с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына. Он выиграл дело в Европейском суде.

● Молдова высылает 18 российских дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала посольства россии в Кишиневе — МИД Молдовы.

● Тайвань уперше провів військові навчання у своєму найбільшому аеропорту поблизу столиці. Солдати тренувалися захищати об'єкт від ймовірного нападу з боку Китаю. Аналітики кажуть, що Тайвань черпає досвід вторгнення росії в Україну.

● Польша перебрасывает бронетехнику на границу с Беларусью. Это связано с заявлениями Лукашенко о вагнеровцах и обусловлено желанием показать стремление защищать Польшу в любой момент от любых угроз.

● Премьер Камбоджи объявил об отставке спустя 38 лет пребывания у власти.

● Военные в Нигере задержали президента страны Мохамеда Базума.

● 38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит в Петербурге.

● КПРФ предложила перенести день начала Второй мировой войны c 1 сентября 1939 на 7 июля 1937 - день нападения Японии на Китай.

● Российская "дочка" Raiffeisen временно приостанавливает прием и покупку наличной иностранной валюты у физических лиц. С 1 августа положить наличные доллары и евро на счет или конвертировать их в рубли станет невозможно.

● В Госдуме РФ журналистам запретили писать об отпусках депутатов — «Верстка».

● Россия планирует вместе со странами Африки работать над ослаблением доллара, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

● Пиратский прокат голливудских премьер, который российские кинотеатры начали практиковать после начала войны в Украине, существенно осложнится. Крупные кинокомпании приняли меры для выявления и блокирования распространения пиратских копий в российских кинотеатрах, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников кинорынка.

● Правительство России лишило отсрочки от армии сотрудников 2000 IT-компаний

● Станом на 01.01.2023 США мали 4525 працюючих супутників на орбіті, Китай — 615, Росія — 193.

● OpenAI закрыл свой инструмент для определения сгенерирован ли текст AI (искусственным интеллектом). Сервис оказался бесполезен из-за высокого процента ошибок. Источник: The Verge

● Один из Starship может заменить МКС и стать орбитальной станцией после 2030 года. NASA раскрыло некоторые подробности соглашения с компанией SpaceX, которое было заключено 15 июня этого года. SpaceX по заказу агентства займется разработкой модифицированной версии своего корабля Starship, предназначенной для длительного пребывания на орбите Земли. По сути речь идет о создании орбитальной станции на базе Starship, которая заменит МКС после 2030 года. Корабль-станция будет сам выходить на орбиту и при необходимости самостоятельно возвращаться на Землю.

● Роботизированный аппарат BARKAN поступил на вооружение силовых структур Турции. Боевая платформа разработана для ведения разведки и огневой поддержки подразделений в полевых условиях. Ее вес около 500 кг. В дрон интегрирована дистанционно управляемая система вооружения.

● Запад должен давать Киеву больше оружия, а не критиковать, считает депутат бундестага Родерих Кизеветтер. Он прокомментировал якобы внутренний документ бундесвера, где негативно оценивают стратегии украинцев. Депутат отверг возможность критики ВСУ из "теплых кресел".

● Объем добычи газа в РФ в январе—июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд кубометров газа.

● США представили безпілотну пускову установку для ракет Tomahawk. Корпус морської піхоти США вперше публічно представив наземний безпілотний носій-пускову установку для крилатих ракет Tomahawk великої дальності.

● Реальная инфляция для россиян с начала войны подбирается к 50%.

● Депутаты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

● Росздравнадзор заблокировал 1181 сайт, на которых размещались предложения по продаже препаратов для прерывания беременности, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

● ЦБ предписал "Киви банку" ограничить ряд операций из-за выявленных недочётов в документах. Банк ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ.

● Акции Qiwi обвалились на 9% и продолжают падать после ограничений на вывод средств введенных Банком России.

● Долги населения РФ за жилищно-коммунальные услуги превысили 800 млрд рублей — Известия.

● Магазины Maag, заменившие в России Zara, начали массово закрываться. За три месяца работы их выручка оказалась в 7-8 раз ниже, чем у испанского оригинала. Zara зарабатывала в день 2–3 млн рублей, а Maag сейчас в районе 300–400 тысяч в день, пишет Mash. Слабый доход сказывается и на зарплатах, сотрудники магазинов стали получать примерно в 5 раз меньше, чем раньше, поэтому уже начали массово увольняться.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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