Новини однією строкою

● «Мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержку, оружие везде, где оно может быть найдено, чтобы продолжать свою бессмысленную агрессию против Украины», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

● Российскую теннисистку не пустили в Чехию на турнир WTA в Праге. Месяц назад правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны.

● США ограничат свои инвестиции в технологии в Китае, — Bloomberg. Издание сообщает, что соответствующий указ президент США Джо Байден может подписать уже в середине августа. Ограничения коснутся полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

● Польша проводит первые учения с боевой стрельбой из HIMARS, которую страна купила у США. Польша купила первые 18 HIMARS в 2019 году и сейчас получает еще 486 машин.

● Почему путин подарил бесплатно зерно странам Африки? Объем подаренного зерна это примерно 0,3% от экспортируемого Россией зерна. Часть зерна, который будут дарить, арестована в портах западных стран. Поэтому это еще преодоления блокады экспорта российского зерна от Запада.

● Россия ввела временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.

● За первую половину 2023 года в России выпустили только два тяжёлых гражданских самолета. Объёмы выпуска SSJ-100 втрое отстают от плана. Вместо 19 машин корпорация «Иркут» сможет выпустить в 2023 году только 6. Российским компаниям отказывают в поставках импортного оборудования.

● Турция. Импорт из России, млрд {VALUE}lt;/p>

- Июнь 2022: 5.1

- Июнь 2023: 3.0

● Турция. Импорт газа из России, млрд м³

- Январь-май 2021: 12.0

- Январь-май 2022: 11.0

- Январь-май 2023: 8.4

Source: EPDK

● США передадут девять автономных беспилотников Skydio Генеральной прокуратуре Украины. Беспилотники Skydio имеют камеры 4K, которые будут использоваться для фото- и видеосъемки документирования военных преступлений россиян.

● Польша приняла решение увеличить численность своих вооружённых сил с 172.000 до 300.000 человек. Расходы на оборону ($29 млрд в 2023 году) превысят 4% ВВП.

● Президент Южной Африки Сирил Рамафоса на встрече, посвященной войне в Украине, призвал Владимира Путина возобновить работу зерновой сделки. Он отметил, что мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то „дары“ для Африканского континента.

● Крупнейшие польские города присоединятся к послевоенному восстановлению Мариуполя, - Mariupol Reborn

● Попри обіцянки "безкоштовного зерна" африканські лідери не підтримали Путіна на саміті Росія-Африка й намагалися переконати його припинити війну в Україні, – повідомляє агентство Reuters.

● Три чверті американців переконані, що для США важливо, аби Україна виграла війну проти росії. Для Сполучених Штатів Америки важливо, аби Україна вийшла переможницею з війни, розвʼязаної росією. Таку думку висловили три чверті опитаних американців, її розділяють як демократи (86%), так і республіканці (71%). Зважаючи на це, переважна більшість громадян США (59%) виступає за продовження надання Україні військової допомоги. Серед них за таку підтримку висловилися 75% демократів і 50% республіканців.

● Білий дім офіційно заперечив участь військових США у війні на боці України. «В Україні немає американських сил, які надавали б допомогу Україні в бойових діях, або були б присутніми на полі з українськими силами», - офіційний представник адміністрації Байдена Кірбі. Таким чином він відповів на запитання, чи дотримується нинішня адміністрація США позиції, оголошеної від початку повномасштабного вторгнення, що американські військові не будуть залучені до бойових дій.

● Рада Безпеки ООН різко засудила військовий переворот у Нігері і вимагає негайно і без будь-яких умов звільнити президента країни Мохамеда Базума.

● США виділяють Тайваню військову допомогу на $345 млн, — президент США Джо Байден.

● Арестован лидер сенегальской пророссийской оппозиции Усама Сонко. Это сделано с подачи Франции, ожидающей и там пророссийского переворота.

● Минобороны Великобритании признало, что по ошибке отправляло имейлы в Мали вместо США. В ведомстве писали «ml» вместо «mil». Ранее из-за такой же ошибки американские чиновники отправили в Мали несколько миллионов электронных писем, предназначенных для Минобороны США. Вчера глава МИД Мали заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности.

● Китай обогнал Россию по объёмам торговли с Казахстаном. Доля КНР во внешнеторговых операциях республики в январе-мае 2023 года составила 19,2%, а России – 18,8%. Рост торговли Казахстана с Китаем начался в 2022 году.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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