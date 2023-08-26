Новини однією строкою
● российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока россия не возместит ущерб Украине, говорится в заявлении советника по нацбезопасности США Джейка Салливана по итогам переговоров с европейскими коллегами.
● США начнут обучение украинских военнослужащих пилотированию F-16 в октябре на базе в штате Аризона, заявили в Пентагоне. Значит - МНОГО.
● Прокуратура штата Georgia просит назначить суд по делу Трампа о вмешательстве в выборы на 23 октября.
● Проукраїнська Президентка Угорщини вимагає від проросійського прем'єра Орбана перезавантаження відносин з Україною, — Bloomberg. Виданная зазначає, що Каталін Новак взяла на себе ініціативу у спробах перезавантаження відносин Угорщини з Україною, про що свідчить її нещодавня.
● Финляндия планирует производство бронетехники в Украине.
● Україна має повне право атакувати територію рф, - сенатор Блюменталь.
● Австралия внезапно сбила цены на газ в Европе – новый газовый шантаж россии провалился.
● На борту самолета Пригожина произошел взрыв - такую версию как самую вероятную выдвинули спецслужбы США и Западных стран, пишет Нью-Йорк Таймс.
● После успешной посадки на Луну «Чандраяна-3» многие эксперты отмечают относительно низкую стоимость этого проекта. Миссия обошлась в 6,1 млрд рупий (75 млн долларов). Стоимость российского космического корабля «Луна-25», потерпевшего крушение в воскресенье - 200 млн долларов.
● Американские врачи впервые в истории пересадили человеку ухо, напечатанное на 3D-принтере! Орган создали из собственных клеток пациента.
● Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил назвать улицу Петербурга в честь Пригожина:
● СК нашёл на месте крушения самолёта Евгения Пригожина "чёрные ящики".
● Деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке может быть прекращена после гибели Евгения Пригожина, пишет британская газета Financial Times (FT).
● Правительство Дании предложило ввести уголовную ответственность за сожжение Корана
● Компания Heineken продала свой бизнес в россии за символическую сумму €1
● В россии планируют мобилизовать еще 450 000 человек — глава украинской разведки Буданов
● Греция разорвет контракт на обслуживание российских ЗРК и передаст их Украине, — Pronews Greek
● Один из лидеров ДШРГ "Русич" Ян Петровский задержан в Финляндии. Киев требует экстрадиции
● Немецкий журнал Spiegel опубликовали материал, где авторы утверждают, что Украина причастна к подрыву «Северного потока»
● Польша еще сильнее опасается группы «Вагнер» после возможной гибели Пригожина, заявил премьер Моравецкий.
Джерело: facebook.com/annopolsky
Картинки про роиссю от Александра Осташко