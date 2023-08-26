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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока россия не возместит ущерб Украине, говорится в заявлении советника по нацбезопасности США Джейка Салливана по итогам переговоров с европейскими коллегами.

● США начнут обучение украинских военнослужащих пилотированию F-16 в октябре на базе в штате Аризона, заявили в Пентагоне. Значит - МНОГО.

● Прокуратура штата Georgia просит назначить суд по делу Трампа о вмешательстве в выборы на 23 октября.

● Проукраїнська Президентка Угорщини вимагає від проросійського прем'єра Орбана перезавантаження відносин з Україною, — Bloomberg. Виданная зазначає, що Каталін Новак взяла на себе ініціативу у спробах перезавантаження відносин Угорщини з Україною, про що свідчить її нещодавня.

● Финляндия планирует производство бронетехники в Украине.

● Україна має повне право атакувати територію рф, - сенатор Блюменталь.

● Австралия внезапно сбила цены на газ в Европе – новый газовый шантаж россии провалился.

● На борту самолета Пригожина произошел взрыв - такую версию как самую вероятную выдвинули спецслужбы США и Западных стран, пишет Нью-Йорк Таймс.

● После успешной посадки на Луну «Чандраяна-3» многие эксперты отмечают относительно низкую стоимость этого проекта. Миссия обошлась в 6,1 млрд рупий (75 млн долларов). Стоимость российского космического корабля «Луна-25», потерпевшего крушение в воскресенье - 200 млн долларов.

● Американские врачи впервые в истории пересадили человеку ухо, напечатанное на 3D-принтере! Орган создали из собственных клеток пациента.

● Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил назвать улицу Петербурга в честь Пригожина:

● СК нашёл на месте крушения самолёта Евгения Пригожина "чёрные ящики".

● Деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке может быть прекращена после гибели Евгения Пригожина, пишет британская газета Financial Times (FT).

● Правительство Дании предложило ввести уголовную ответственность за сожжение Корана

● Компания Heineken продала свой бизнес в россии за символическую сумму €1

● В россии планируют мобилизовать еще 450 000 человек — глава украинской разведки Буданов

● Греция разорвет контракт на обслуживание российских ЗРК и передаст их Украине, — Pronews Greek

● Один из лидеров ДШРГ "Русич" Ян Петровский задержан в Финляндии. Киев требует экстрадиции

● Немецкий журнал Spiegel опубликовали материал, где авторы утверждают, что Украина причастна к подрыву «Северного потока»

● Польша еще сильнее опасается группы «Вагнер» после возможной гибели Пригожина, заявил премьер Моравецкий.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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