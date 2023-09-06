Новини однією строкою

● Германия поставила Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard. В Берлине заявили, что отправка "пятизначного числа патронов" состоялась всего через несколько месяцев после договоренности об этом. В Минобороны ФРГ подчеркнули: "производство было налажено в рекордные сроки".

● США объявят о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном на следующей неделе.

● Доля российских поставок нефти в импорте ЕС сократилась до 2%, газа — до 13%, угля — до нуля, металлов — вдвое, удобрений — на треть.

● Цена нефти Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года — данные торгов.

● Никаких перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не просматривается, — президент Турции Эрдоган.

● В 2023 году стала четкой тенденция снижения экспорта газа из России в Турцию: за 8 месяцев они упали на 39%, а по итогам года могут достичь самого низкого показателя за последние годы.

● РЖД и российскую промышленность отключат от немецкого софта. Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения 31 декабря 2023 года. Соответствующие уведомления разработчик разослал около 100 клиентам в России.

● Президент Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер предложил Молдове присоединиться к альянсу и отказаться от статуса нейтралитета. "Мы призываем европейскую Молдову присоединиться к НАТО и отменить нейтралитет", - написал он в Twitter

● Власти Кубы заявили о раскрытии операции российского режима по вербовке кубинских граждан на войну в Украину. В кубинском МИДе заявили, что «попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела».

● Корупція в Україні значно впливає на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву, говорить президент Литви Гітанас Науседа.

● Продукція Pepsi більше не продається у фінському парламенті через її роботу в Росії.

● Компанія Saab анонсувала показ нової радіопрозорої маскувальної сітки з серії Barracuda. Особливість маскувальної сітки полягає у радіопрозорості для обраних частот систем зв’язку та радіолокаційних станцій.

● Ізраїль замовив додаткові винищувачі F-35 для створення третьої бойової ескадрильї у складі повітряно-космічних сил. За планом, перші літаки нової партії Ізраїль отримає у 2027 році. Передача літаків буде відбуватись по три борти кожен рік.

● Правительство Индии может внести резолюцию о переименовании страны в Бхарат (Bharat) на специальной сессии парламента. Сейчас в конституции Индии указано: «Индия, или, что то же самое, Бхарат». Сейчас решено отказаться от названия Индия как от символа колониального рабства.

● С января по июль размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн и впервые превысил 32 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

● Румынский Transgaz с 19 сентября берет под свой контроль национальную газотранспортную систему Республики Молдова. Ранее, через Молдовагаз и Молдоватрансгаз ее контролировал российский Газпром.

● SpaceX отправила в космос ракетой Falcon 9 — 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона.

● Правительство Болгарии взяло на себя оперативный контроль над нефтяным терминалом Росенец, ранее находившемся под управлением компании «Лукойл». Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков. Власти не намерены выплачивать компенсации «Лукойлу».

● Международная федерация водных видов спорта разрешила атлетам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом до соревнований допустят только тех, кто не связан с войной и не поддерживает ее.

● Олимпийский и Параолимпийский комитеты Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии выступили с совместным заявлением, требуя от Международного олимпийского комитета отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже.

● Крупнейшие российские типографии не нашли в России аналогов европейским краскам и нитям для книг — РБК. Другие материалы: нити, растворители и проволока не соответствуют требованиям качества. Закупать расходники приходится в странах Азии, где они на стоят 15-20% дороже.

● Долги россиян по кредитам впервые превысили 32 трлн рублей

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24/Roissya24

Новости портала «Весь Харьков»