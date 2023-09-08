Новини однією строкою

● CNN: Запасы газа в Европе в этом году уже настолько полны, что по общему мнению Кремль не сможет использовать энергетику в качестве оружия и таким образом повлиять на поддержку Украины.

● Администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине больше кассетных боеприпасов. Новая партия будет значительно крупнее предыдущей.

● «С ними никто не работает». Крупнейший в России производитель удобрений не смог построить завод в ОАЭ. С "ЕвроХимом" отказались работать банки Дубая. Попытка открыть банк на острове Маврикий также закончилась ничем.

● США передадут активы российских олигархов ветеранам ВСУ. Госдепартамент передаст первый транш в сумме $5,4 млн.

● В Гааге высокопоставленная делегация Конгресса США встретится с главным прокурором Международного уголовного суда. По словам главы делегации Майкла Маккола, они помогут собрать доказательства для послевоенного суда над Путиным и другими военными преступниками из Кремля.

● Утром юань упал на 0,12% до 7,3269 юаня за доллар США, — самого низкого уровня с декабря 2007 года.

● Польща підписала меморандум з консорціумом Javelin Joint Venture щодо виробництва ПТРК FGM-148 Javelin.

● Армія США анонсувала розробку нової модернізації танка під індексом M1E3 Abrams, замість часткових покращень по програмі System Enhancement Package. Версія танку E3 має кардинально змінити можливості танка та бути актуальною до 2050 року.

● Німеччина уклала контракт на розробку зенітного комплексу малої дальності в інтересах розвитку армійської ППО.

● США провели успешные испытания нового снаряда для РСЗО HIMARS с дальностью полета в 150 км. Сейчас максимальная дальность «хаймарсов» - 70 км. В течение сентября пройдут еще одни испытания этого снаряда, имеющего обозначение ER GMLRS. В случае успеха, уже будет обсуждаться начало его серийного производства на мощностях компании Lockheed Martin.

● Lufthansa будет участвовать в производстве и обслуживании F-35 в Германии.

● В России засекретили данные о получивших инвалидность на войне.

● Правительству РФ следует поднять налог на доходы физических лиц, чтобы собрать триллионы рублей в бюджет, страдающий от санкций и падения нефтегазовых доходов. Такую идею высказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

● Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.

● Автозаправочные станции (АЗС) приносят их владельцам убытки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином Аи-92 и Аи-95 составляла минус 3 рубля, по дизелю — минус 2 рубля на литр.

● Целый город в Великобритании обанкротился из-за женского профсоюза. Городской совет Бирмингема, второго по величине города в Великобритании, подал во вторник заявление на банкротство. Главной его причиной стали судебные издержки, которые город понёс из-за иска женских профсоюзов, обвинивших городские власти в том, что женщинам платят меньше, чем мужчинам. 10 лет город по мере возможности выплачивал женщинам компенсации, однако долги по искам росли быстрее. Сейчас городские власти должны женским профсоюзам £750 млн. Таких денег у города просто нет.

● В Японии остановились все заводы Toyota из-за нехватки места на диске базы данных, сообщил автоконцерн на своём сайте. Сбой произошел 29 августа и затронул 14 предприятий.

● В Залізному Порту на Херсонщині ЗСУ ракетним ударом знищили нову російську РЛС «Прєдєл-Є». Вона була поставлена на бойове чергування лише цього року. Вартість однієї такої РЛС становить 200 мільйонів доларів.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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