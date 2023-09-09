Новини однією строкою

● Премьер Эстонии предложила ввести торговую блокаду России.

● Иностранные лидеры отказались ехать к путину на Восточный экономический форум.

● Ожидаются вице-президент Лаоса и вице-премьер Китая. Другие страны - Мьянма, Северная Корея, Вьетнам и Камбоджа подтвердили участие на уровне послов.

● Крупнейший банк Британии перекроет все платежи компаниям из России - Крупнейшая финансовая группа Великобритании, в которую входит гонконгский Hang Seng Bank закроет платежный канал между Россией и Гонконгом.

● Державний секретар США Блінкен приєднається до президента США Байдена під час його візиту у В'єтнам.

● Виконувач обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд повертається з поїздки в Україну. Участь Нуланд в візиті Блінкена в Україну практично не висвітлювався. Майже весь час вона провела в зустрічах з представниками різних політичних і фінансових груп в посольстві США. Голова Нацбанку України, керівник Рахункової палати, генеральний прокурор України - це невеликий перелік її спілкування.

● 1. Північна Корея спустила на воду новий атомний підводний човен на корабельні східного узбережжя. Будівництво відбувалось на стапелі, і йшло близько 10 років.

● 2. Підводний човен № 841 «영웅 김건옥» ВМС КНДР урочисто спущений на воду в присутності керівника КНДР Кім Чен Ина знову піднято в док і втягнуто до ангару.

● Страны ЕC интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше, заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

● Компанія Mercedes-Benz передала Україні понад 100 військових вантажівок Zetros.

● Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

● Президент Сі Цзіньпін прийме лідерів двох країн - Замбії та Венесуели. Причина - ці дві країни заборгували КНР на загальну суму $43 млрд.

● По данным Reuters и The Moscow Times Россия тратит на войну 720 миллиардов рублей в месяц.

● Российские банки заявили о неготовности к переходу на отечественный софт. РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Дом. РФ» просят ЦБ отложить требования прекратить использовать иностранное программное обеспечение с 2025 до 2027 года.

● Україна збільшила товарообіг до $66 млрд з початку року. За перші 8 місяців 2023 року товарообіг України зріс до $65,6 млрд, що на 3% більше, ніж за цей же період минулого року. В Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували — на $24,5 млрд у січні-серпні.

● Третий раз за сутки, некий дрон попадает в завод "Кремний" в Брянске и в третий раз за сутки происходит возгорание в главном здании завода. Кто знает, что происходит?

● В настоящий момент ЕС готовит 12-й пакет санкций, введение которого ожидается до конца года, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петр Стано.

● Самолеты ВВС Великобритании защищают суда, которые перевозят украинское зерно, - The Telegraph.

● Первые 10 танков Leopard 1 от Дании, Нидерландов и Германии уже переданы Украине, сообщило датское Минобороны. Еще больше танков находится в пути. Кроме того, Дания направила инструкторов в Германию, чтобы научить украинцев максимально эффективно использовать "Леопарды" в бою.

● Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российских активов — Bloomberg со ссылкой на главу эстонского МИД.

● Блинкен: Я потрясен душераздирающими историями тех, кто пережил пытки в школе села Ягодное в Украине. Их храбрость, с которой они рассказывают о пытках, совершенных в условиях российской оккупации, укрепляет нашу решимость добиваться привлечения России к ответственности.

● Перший вироблений літак F-16 Block 70 для Повітряних сил Словацької республіки був представлений на заводі Lockheed Martin. Країна стала першою в Європі, яка придбала винищувачі нової модифікації.

● Компания Nissan больше не несет гарантийных обязательств перед владельцами своих машин в России, заявили в японском концерне. Все вопросы, связанные с ремонтом автомобилей, следует адресовать АвтоВАЗу.

● Франція доставила в Україну 150 розвідувальних БПЛА від компанії «Delair» — Oryx.

● Власти Румынии создадут сеть бомбоубежищ и систему оповещения о воздушной угрозе на границе с Одесской областью. Такое решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям в ответ на угрозу со стороны РФ

● В РФ массово вербуют в армию трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других стран. По данным правозащитников, людей прямо с улицы могут привозить в военкоматы, угрозами и даже побоями заставляя подписать контракт с Минобороны РФ.

● С начала 2023 года отток средств российских граждан с депозитов в российских банках за границу превысил $10 млрд. На самом деле, если посчитать отток через инвестфонды, трасты, подставные компании и криптовалюту, реальный отток еще больше.

● Посольство России в Китае в китайском твиттере Weibo пригласила китайцев на выставку во Владивостоке в честь годовщины визита туда последнего российского царя. Лучше бы они этого не делали.)) Реакция китайцев, краткое содержание: Верните остров Сахалин, верните Владивосток, верните реки и горы! Это земли Китая, русские черти захватчики, Украина должна победить, Россия должна развалиться!

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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