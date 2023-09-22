Новини однією строкою

● «От повестки до могилы»: российские мобилизованные в среднем погибают в Украине через 4,5 месяца. Срок жизни многих на линии фронта — несколько дней.

● Европейские цены на газ снизились на фоне признаков ослабления рисков, связанных с поставками в Норвегию и Австралию. Фьючерсы упали на 6,1%, что является максимальным показателем с понедельника. Компания Chevron и профсоюзы близки к заключению сделки с регулирующими органами, которая позволит прекратить забастовки на предприятиях по экспорту сжиженного природного газа в Австралии уже в пятницу.

● Радник президента США Салліван зустрівся з президентами України Зеленським, президентом Польщі Дудою і президентом Литви Науседою для обговорення питання траспортування українського зерна і подолання розбіжностей по цьому та іншим питанням.

● Президенты Литвы, Польши и Украины встретились в Нью-Йорке и поговорили о зерне. Литва предложила резко увеличить транзит украинского зерна, чтобы частично снять нагрузку с Польши.

● Словакия согласилась снять запрет на поставку агропродукции из Украины, сообщает агентство Reuters.

● В Евросоюзе сообщили, что в течение 3-х месяцев, то есть до 1 января, передадут Украине миллион снарядов. Универсальные 155 мм для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

● Сенат США підтримав кандидатуру Чарльза К. Брауна (Charles Q.) запропоновану президентом США Байденом на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів 83 голосами проти 11.

● Украина прорвала российскую морскую блокаду. Первое судно с зерном уже в Босфоре.

● Evercore ISI понизил прогноз роста ВВП КНР в 2023 году до 5% с 5.6% ранее.

● Федеральное бюро расследований США заподозрило сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата Дмитрия Петровского в работе на российскую разведку.

● россия, крупнейший поставщик дизельного топлива на мировые рынки, временно ограничила его экспорт, пытаясь стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке после скачка цен на автомобильное топливо.

● Список дружественных стран, опубликованный сегодня правительством рф. Остальные, стало быть, недружественные.

● Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

● Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за российский агроэкспорт, прекратил эту деятельность по своему решению и вопреки позиции Белого дома, сообщил Reuters глава бюро по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайе.

● российские пенсионеры, проживающие в Израиле, не могут получить пенсии из-за санкций. Из более 50 тысяч таких пенсионеров около 17 тысяч не могут воспользоваться заработанной в россии пенсией, потому что израильские банки не дают провести платеж.

● Парламент Ирана принял законопроект, предусматривающий 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Законопроект называется «О хиджабе и целомудрии»

● Тайвань подав заявку на вступ до Організації Об’єднаних Націй від імені республіки Тайвань, зауваживши, що резолюція №2758 (жовтень 1971) не має ніякого відношення до республіки Тайвань, а Китай не може представляти інтереси населення Тайваню.

● Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» подтвердила во вторник, что «досрочно погасила свой кредит» в размере 9,4 миллиона евро. Деньги были взяты девять лет назад в чешско-российском банке, долговые обязательства затем последовательно выкупались российскими компаниями.

● На заправках «Газпромнефти» в Омске пропали бензин и солярка. В компании отмечают, что перебои с топливом наблюдаются на заправках сети во всём городе, и объясняют это повышенным спросом.

● В россии начались сбои с импортом продукции для лечения диабета — «Коммерсант». После внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения эти медизделия от ирландско-американского производителя Medtronic стали недоступны в рф.

● За январь-август 2023 года в россии зафиксировано более 120 поломок гражданских самолетов. Это в 2,2 раза больше, чем обычно: за предыдущие пять лет, с 2018-го по 2022-й, к концу лета в среднем фиксировалось 55 инцидентов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

Новости портала «Весь Харьков»