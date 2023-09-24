Новини однією строкою

● ❗️В ходе проводившихся в прибрежных районах Латвии и Эстонии в сентябре военно-морских учений НАТО отрабатывался сценарий задействования 5-й статьи Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одну из стран НАТО считается нападением на весь альянс.

● Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Российского географического общества, клуба «Валдай», Юнармии. Всего в обновленном списке на сайте правительства Канады 42 физических и 21 юридическое лицо. Под канадские санкции также подпали издания "Комсомольская правда" и "Взгляд", общественная организация "Молодая гвардия Единой России", благотворительный фонд "Страна-детям", Ковровский механический завод и другие.

● Ракеты ATACMS которые в ближайшее время, США собираются передать ВСУ, оснащены кассетной боеголовкой, сообщает издание The New York Times.

● Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на 483 млн доларів США.

● Чехія веде переговори зі Швецією про навчання українських пілотів на винищувачах JAS-39 Gripen на території Чехії. Крім того, Міноборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.

● Беларуский БНБ-Банк закрывает счета россиян, открытые по доверенности. На вывод денег клиентам банка дают один рабочий день. После 26 сентября всем нерезидентам отключат доступ к приложению, счетам и картам.

● Блинкен: "Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине практически ежедневно".

● Індія замовляє додаткові літаки радіолокаційного стеження. Через посилення тиску з боку Китаю та Пакистану, Міністерство оборони Індії замовляє шість додаткових літаків ДРЛВ Netra-I, які посилять наявний парк спеціальних літаків цього типу.

● Премьер Ирака Мухаммед Ас-Судани планирует посетить Москву в ближайшие несколько недель, сообщили в иракском МИД.

● Индийское агентство космических исследований (ISRO) объявило в X (бывший Twitter), что попытки установить связь с посадочным аппаратом Vikram и ровером Pragyan в составе космического аппарата Chandrayaan-3 не увенчались успехом.

● 3500 россиян, не желающих участвовать в войне, обратились за убежищем к Германии. Власти одобрили лишь 90 заявок

● Сообщается, что в Мали рухнул российский самолет Ил-76 с наемниками из ЧВК «Вагнер». Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали, сообщил малийский новостной портал Malijet.

● Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал «сенатором» от оккупированной Запорожской области

● Египет отказывается от российской пшеницы, — Bloomberg. В августе Египет, будучи крупнейшим в мире покупателем зерна, импортировал 910 000 тонн пшеницы из РФ. Но теперь в планах Египта закупить 480 тысяч тонн пшеницы во Франции и Болгарии вместо России, которая пытается зафиксировать неофициальный нижний предел цен.

● В контурных картах по географии для 10-11 классов Северную Америку переименовали в Англо-Саксонскую, а Южную — в Латинскую. На это обратила внимание политолог Екатерина Шульман. «Беда пришла, откуда не ждали: ладно РФ с её мерцающими границами, это не было бы сюрпризом. Но Англо-Саксонская Америка! Бывшая, по очертаниям, Северная. Бывшая Южная называется теперь Латинская Америка (вся). Ещё имеются, судя по оглавлению, диковинные материки Зарубежная Европа и Зарубежная Азия. Эпоха великих географических закрытий»

● В Чечне изъяли новые учебники истории Мединского. Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова весь тираж изъят пока не будет изменена глава о депортации чеченцев во время второй мировой войны. Со слов Кадырова и Даудова — чеченцы не были дезертирами и «доблестно сражались в Великую Отечественную.»

● Два из трех судов, шедших вне «зернового коридора», достигли Черноморских портов, - данные ресурса MarineTraffic. Балкеры YING HAO 01 и AZARA находятся в порту «Южный». ENEIDA держит курс на порт «Черноморск».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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