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Новости из болот

Новости из болот

● "Сегодня ночью в воинской части в Козинском районе Белгородской области 28-летний рядовой российской армии, уроженец города Чебоксары, расстрелял своих сослуживцев. Он застрелил двоих и тяжело ранил еще одного военнослужащего, после чего забрал оружие и сбежал".

Минобороны рф спешит заверить, что расстрел троих военнослужащих российской армии – это бытовой конфликт. На самом деле – это результат неуставных взаимоотношений и конфликтов на межэтничной и религиозной почве, процветающих во «второй армии». Именно в российской армии «не русские», то есть, представители других национальностей с российским паспортом, в полной мере узнают, что они «чурки».

● «Я тебя слепила из того что было».

Самолет «Sukhoi Superjet 100NEW-95» разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Неххх шастать!

● Беспроигрышная лотерея – сдай соседа!

Жители Татарстана очень легко могут решить свои финансовые проблемы. Достаточно пригласить своих знакомых на контрактную службу в российскую армию и получишь 100 тысяч рублей. Согласно официальной информации такая возможность есть у всех жителей Татарстана в рамках республиканской программы по набору на контрактную службу. Ряды «павликов морозовых» растут!

● Таджикский вариант СВО!

«Правоохранители освободили 16 детей от 4 до 16 лет, которых удерживали и избивали в съёмной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана». Явно насмотрелись российского телевидения об "успехах" СВО. Если россияне так «спасают», то почему нам нельзя?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1823

Новости портала «Весь Харьков»

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