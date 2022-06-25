Новости из США. Пятница, 24 июня 2022

Главная новость, которая в эти минуты полностью поглотила Америку, вызвала массовые демонстрации протеста, проходящие по всей стране, - отмена в пятницу Верховным Судом своего решения по делу Roe v. Wade от 1973 года, признававшего право женщины на аборт неотъемлемым конституционным правом женщины. Но об этом ниже.

* Сначала о том, что могло стать важной новостью, но не стало, выпало вообще полностью из внимания американских медиа из-за решения Верховного Суда.

А новость, тем не менее, важная.

Государственный секретарь Тони Блинкен, находящийся в Берлине, после совещания министров иностранных дел стран G7, посвященного мировому продовольственному кризису и своих встреч с министрами иностранных дел Франции и Германии, выступил на пресс-конференции.

Выступление государственного секретаря является очень важным, оно полностью посвящено политике США, связанной с российской агрессией против Украины. Вот что сказал Тони Блинкен (привожу полный перевод):

«Добрый день. Позвольте мне начать со слов о том, как замечательно вернуться в Германию, где я нахожусь уже в шестой раз в качестве государственного секретаря. В этом городе повсюду я вижу напоминания о партнерстве моей страны с Германией, в том числе и в этом здании. В нем находился банк, который управлял средствами плана Маршалла, которые помогли восстановить Германию и Европу после Второй мировой войны.

Мы знали, что безопасная, процветающая и демократическая Европа полностью отвечает интересам Соединенных Штатов, Европы и всего мира. Это было верно тогда. Это остается верным и сегодня. Здесь, в Берлине, пять месяцев назад я выступил с речью о готовящейся агрессии России против Украины. Наша разведка показала, что президент путин мобилизуется к войне, и чтобы определить ставки и подготовить наших партнеров, я объяснил, почему это будет так опасно для народа Украины, для народов Европы, да и для людей во всем мире.

Я сказал, что целью России является не только Украина, но и фундаментальные принципы мира и безопасности, которые были установлены после двух мировых войн и холодной войны, заключающиеся в том, что одна страна не может просто изменить границы другой силой или подчинить суверенное государство своей воле или диктовать ему свой выбор или политику. Через несколько недель началась война. Сегодня она идет уже пятый месяц.

Тысячи мирных жителей, десятки тысяч солдат были убиты или ранены. Города были сровнены с землей. Миллионы украинцев покинули свои дома. За пределами Украины из-за войны обострился глобальный продовольственный кризис. Россия разрушила сельскохозяйственную инфраструктуру Украины, включая уничтожение второго по величине зернового терминала в начале этого месяца. Она блокирует украинские порты в Черном море, препятствуя отправке таких культур, как зерно и кукуруза, по всему миру.

Из-за российской блокады в Украине застряло около 25 миллионов тонн зерна. Сегодня на встрече G7, а затем на чрезвычайном заседании, созванном моим немецким коллегой, мы уделили некоторое время растущему кризису продовольственной безопасности, который ускорился в результате агрессивной войны России, и шагам, которые предпринимают страны для его решения. Эти месяцы были жестокими для Украины. Они были очень трудными для стран и людей во всем мире, и правда в том, что, скорее всего, все останется таким же в течение еще некоторого времени.

Поэтому давайте на минуту вспомним, для чего мы работаем и почему мы делаем то, что мы делаем. Во-первых, мы помогаем Украине выжить как демократическому, независимому, суверенному государству. Устав ООН гарантирует это каждой стране. Россия, как постоянный член Совета Безопасности, нарушает этот устав каждый божий день. Украина сражается с необычайным мужеством.

Война, которая, как думал президент путин, закончится через несколько дней, длится уже несколько месяцев. Украинцы сражаются не только за себя, но и за всех нас, потому что если России сойдет с рук нарушение фундаментальных принципов, которые поставлены на карту, то пострадает не только украинский народ. Это вернет нас в гораздо более опасное время, гораздо более нестабильное время. Это послужит сигналом, что эти принципы каким-то образом обесценены, и это сделает многие страны мира уязвимыми для такой же агрессии, которой сейчас подвергается Украина.

Вчера я санкционировал передачу Украине вооружений и другого оборудования на сумму $450 миллионов из запасов министерства обороны США, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), десятки тысяч дополнительных снарядов для артиллерийских систем, которые Украина уже получила раньше, и патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути. С августа 2021 года это уже 13-й пакет военной помощи для обороны Украины. Таким образом, общая сумма нашей военной помощи Украине с начала войны превысила $6.1 миллиарда. Мы оказываем Украине поддержку, необходимую ей для самообороны. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо.

Недавно появились сообщения о том, что ограниченные военные успехи России на востоке Украины вызывают обеспокоенность в Европе и за ее пределами относительно траектории развития войны, поэтому позвольте мне прояснить несколько моментов.

Во-первых, Украина защищается с необычайным мужеством и стойкостью, а Россия уже проиграла. Целью президента путина, по его собственным словам, было уничтожение Украины как суверенной, независимой страны. Эта попытка провалилась. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем президент путин будет находиться на сцене.

Что касается военной кампании, то российские войска потерпели серьезную неудачу в попытке захватить Киев. Из-за жесткого сопротивления Украины Россия резко изменила свою стратегию. Она сократила свои ближайшие цели и сосредоточилась на захвате территории на востоке страны, чтобы попытаться сместить акценты и позволить президенту путину сделать ложное заявление о победе.

Но хотя Россия добилась медленных, болезненных успехов в одном регионе, эти успехи были далеко не решающими, и достались они ей необычайно дорогой ценой. Согласно публично доступной информации, с начала агрессии десятки тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, и Россия продолжает терять большое количество танков, самолетов, кораблей, оборудования, боеприпасов. Даже если России удастся захватить новые территории, она получит в наследство города и поселки, которые ее собственная артиллерия превратила в руины, а местное население ее будет ненавидеть. Ей придется иметь дело со все более напористыми и хорошо вооруженными украинскими силами.

Россия погрязла в войне на истощение, которую она сама себе устроила, и, несмотря на то, что вы слышите от пропагандистов в кремле, наша разведка показывает, что российские военные продолжают страдать от низкого морального духа, высокого уровня потерь, отказов оборудования и от командиров, которые боятся говорить правду о том, что действительно происходит на поле боя.

Во-вторых, с помощью беспрецедентных санкций и экспортного контроля мы увеличиваем цену для России, чтобы быстрее завершить войну. Экономисты прогнозируют, что в этом году ВВП России снизится на 10-15%. До сих пор Москва предотвращала экономический крах, принимая чрезвычайные меры для поддержания своей валюты, но эта тактика неустойчива, поскольку все последствия западных санкций и торговых ограничений начинают сказываться. Доступ к кредитам иссякнет. Производство будет сокращаться. Полки магазинов будут оставаться пустыми. Безработица будет расти. Без доступа к глобальным финансам, технологиям и торговле долгосрочный экономический потенциал России, ее способность воспроизводить военную мощь, способность обеспечить высокий уровень жизни для своего народа будут сильно снижаться.

Даже если Россия выиграет от роста цен на нефть в ближайшей перспективе, со временем она не будет выигрывать, поскольку Европа значительно сократит импорт нефти, а Москва не сможет обновлять свое оборудование для производства энергии из-за экспортного контроля. Точно так же Кремль не может тратить свои деньги на то, что ему действительно нужно, например, на передовые оборонные и аэрокосмические компоненты, которые также ограничены экспортным контролем.

Тем временем, мы стали свидетелями того, как более тысячи иностранных фирм бегут из России, отзывая свои инвестиции. Вероятно, еще большее число компаний примут такое же решение, поскольку эффект от санкций и экспортного контроля продолжает усиливаться. Мы также стали свидетелями того, как многие лучшие и талантливые люди России покидают страну, включая высокообразованных специалистов в области технологий и энергетики, а также иностранных экспертов, которые раньше называли Россию своим домом. Возможно, именно поэтому в апреле правительство России прекратило публикацию основных экономических данных.

По нашим данным, около половины россиян недавно сообщили, что экономическое положение их семей ухудшилось после начала войны. В конце концов, российский народ должен будет спросить себя: Стоит ли эта война таких затрат? Зачем мы это делаем? Как это может улучшить мою жизнь, жизнь моих детей?

В-третьих, мы работаем над тем, чтобы положить конец глобальной зависимости от российских энергоносителей, которые кремль слишком долго использовал в качестве инструмента принуждения. Обязательство ЕС сократить импорт российской нефти на 90% к концу года и запретить компаниям ЕС перевозить российскую нефть - это сильный и смелый поступок. Мы знаем, что осуществить его будет нелегко. Германия, например, только что приняла новые меры по экономии энергии, чтобы помочь решить проблему растущих цен на топливо. Но в конечном итоге отказ от российской нефти и российской энергии означает освобождение от мертвой хватки Москвы, а это в конечном итоге сделает жизнь европейцев лучше.

В-четвертых, мы укрепляем нашу собственную оборону. На саммите лидеров НАТО на следующей неделе мы одобрим новую стратегическую концепцию, чтобы НАТО была готова противостоять возникающим угрозам в течение следующего десятилетия. Мы объявим о новых обязательствах по размещению сил для укрепления восточного фланга НАТО, его обороны и сдерживания. И, конечно же, мы будем добиваться одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс в свете войны кремля против их соседа. Президент путин хотел ослабить НАТО этой войной. Вместо этого НАТО стала сильнее, сплоченнее и находится на пороге расширения.

Мы все хотели бы с уверенностью сказать, когда закончится эта война. Предстоящие дни будут нелегкими. Но мы должны и будем сохранять решимость противостоять российской агрессии и защищать суверенитет и независимость Украины. Президент путин утверждал, что эта агрессивная война против Украины была связана с угрозой, которую Украина или НАТО представляли для России. Но дело не в этом, и никогда не было в этом, и президент путин сейчас открыто признает это. Недавно он сравнил себя с Петром Великим и сказал, что когда Петр вел войну со Швецией, он просто забирал обратно то, что принадлежало России. Теперь, по его словам, Россия снова стремится вернуть то, что принадлежит ей. Он перестал притворяться, что эта развязанная им война - это защита России от надуманной угрозы со стороны НАТО. Речь идет о завоевании. Речь идет о порабощении соседа России. Мы не можем позволить этому случиться.

С самого начала этой жестокой войны Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры были в поразительной степени едины, и это единство продолжается. На каждом шагу возникали сомнения в том, что наша общая решимость сохранится, и на каждом шагу мы доказывали, что она сохраняется. Некоторые сомневались, что мы введем санкции, которые окажут значимое влияние на российскую экономику - мы это сделали. Некоторые сомневались, что мы создадим значительную коалицию, которая введет эти санкции - мы сделали это. Некоторые сомневались, что страны Европы окажут Украине оборонительную помощь летальным оружием - они сделали это. Некоторые сомневались, что Украина сможет выдержать натиск Москвы - она выдержала, она выдержит, и мы будем вместе с ней.

На предстоящей неделе мы еще раз укрепим наше единство, как на саммите лидеров НАТО, так и на саммите лидеров G7, где мы подтвердим нашу поддержку демократической, независимой, суверенной и процветающей Украины; рассмотрим влияние этой агрессивной войны со стороны России на рост мировых цен на продукты питания и газ; и разработаем ряд конкретных действий для дальнейшего увеличения цены для России.

Президент Зеленский сказал, что эта война окончательно закончится только дипломатическим путем. Мы готовы поддержать любое дипломатическое решение. Но Россия не проявляет к этому никакого интереса. Мы будем продолжать обсуждать дипломатические стратегии с Украиной, с нашими союзниками и партнерами. Мы будем продолжать укреплять позиции Украины на поле боя, чтобы у нее была максимально сильная позиция за любым столом переговоров, который может возникнуть.

Как недавно повторил президент Байден, мы стремимся к тому, чтобы Украина была демократической, независимой, суверенной и процветающей, обладающей средствами для сдерживания и защиты от любой дальнейшей агрессии. Мы будем поддерживать усилия Украины по достижению урегулирования конфликта путем переговоров, потому что нашим принципом на протяжении всего этого кризиса было «ничего об Украине без Украины», и эта политика будет продолжаться.

Соединенные Штаты благодарны нашим союзникам и партнерам за невероятно тесную координацию на каждом этапе этого пути. Мы присоединяемся к людям во всем мире и решительно поддерживаем украинский народ в его борьбе за свою страну и за принципы, которые делают мир более безопасным и более свободным для всех. Спасибо».

- Государственный секретарь ответил на ряд вопросов журналистов.

В частности, один журналист сказал: «Я только что вернулся из России; я пробыл там около двух с половиной недель. И, откровенно говоря, русские считают, что они победили. Они говорят, что их экономика подверглась удару, но она точно не пострадала. Они делают кучу денег на нефти и газе. Они фактически пытаются превратить наступление в Украине в программу трудоустройства, предлагая людям до пяти-шести тысяч долларов в месяц, чтобы воевать там, особенно людям из регионов России с низким уровнем дохода. И они определили или назвали потери на поле боя, которые, как вы говорите, ужасны - они назвали их приемлемыми.

У меня была возможность поговорить с Дмитрием Песковым, и он сказал мне, что русские не будут возражать против того, чтобы позволить товарам выходить из порта Одессы, но украинцы должны убрать мины, а русские хотят досмотреть каждое судно. Вы доверяете подобным требованиям?».

Ответ Тони Блинкена:

«Во-первых, что касается Одессы, то, опять же, единственное, что мешает украинскому зерну покинуть порт, - это российская блокада порта. Когда Россия говорит, что она может быть готова выпустить корабли, это потенциально создает риск того, что российские корабли войдут и атакуют Одессу напрямую. Поэтому украинцы должны быть уверены, что, когда они делают что-либо, что позволит их кораблям выйти из порта, русские не воспользуются этим и русские корабли не смогут войти и атаковать Одессу.

Что касается инспекций, по какому праву или по какой логике Россия настаивает на инспекции украинских суверенных судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это нонсенс. При этом Организация Объединенных Наций, Генеральный секретарь очень настойчиво работают над тем, чтобы выяснить, можно ли достичь какого-то соглашения, которое позволило бы открыть канал из Одессы для украинских судов, а значит, для продовольствия и зерна. Мы очень поддерживаем эти усилия. Они пытаются усадить за стол переговоров русских и украинцев. Турция также участвует в поддержке этих усилий. Если они смогут прийти к соглашению, это будет очень хорошо, но у меня есть сомнения в том, что Россия действительно серьезно настроена на это».

«Что касается санкций и давления, то путин за многие годы создал одну из самых эффективных круглосуточно работающую систему пропаганды среди всех стран мира, и поэтому постоянная пропаганда, которой русских кормят каждый день, без других источников информации, которые путин на протяжении многих лет пытался уничтожить, иногда затрудняет немедленное проникновение правды. Но, как я уже говорил ранее, санкции уже оказали драматическое воздействие на экономическую судьбу России. Многое из того, что она делает, например, для поддержания рубля, неустойчиво, и я думаю, что вы увидите изменения в этой области.

Как я уже говорил, хотя доходы от нефти поступают благодаря росту цен, экспортный контроль таков, что вещи, которые Россия больше всего хочет купить, включая технологии для модернизации своего оборонного сектора, для модернизации своей способности добывать энергию в разных местах, они не могут купить. Между тем, этот отток более тысячи компаний из России - это также оказывает влияние с течением времени. Например, компании, которые занимались продажей товаров, которые русские хотели бы купить, имели запасы на складах в России, поэтому даже когда они уходили или объявляли об уходе, запасы все еще были там, так что русские все еще могли купить айфоны.

По мере истощения этих запасов, я думаю, вы увидите, что русские не смогут покупать то, что они могли покупать в течение последних 20 или 30 лет после открытия России для мира. То, чего путин лишился, помимо всего прочего, в результате своей агрессией против Украины - это все, что было достигнуто в плане открытости России для мира и возможностей, которые это создавало для российского народа. Он лишился этого, совершив агрессию против Украины.

Это будет сказываться все сильнее и сильнее. Мы наблюдаем снижение рейтинга российских облигаций до мусорного уровня. Мы видим ожидания того, что российский экономический «рост» в этом году будет где-то между минус 10% - минус 15%, и все это имеет кумулятивный эффект. И, как я уже сказал, в какой-то момент, несмотря на систему пропаганды, российские люди действительно почувствуют это в своей повседневной жизни».

* На телебрифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель министерства обороны подчеркнул, что отход ЗСУ из Северодонецка – грамотное решение, это организованный отход на заранее подготовленные позиции, которые удобнее защищать, что потери России в живой силе и технике в боях за Северодонецк огромны и несоразмерны факту контроля на разрушенным российскими войсками города, который не дает России никаких реальных военных преимуществ.

Представитель Пентагона также сказал, что продолжается подготовка украинских экипажей для РСЗО HIMARS, и еще четыре установки будут поставлены в Украину до середины июля. К тому времени завершится обучение экипажей, которые будут работать с этими РСЗО.

* Верховный Суд США принял в течение двух дней – в четверг и в пятницу два решения, которые, в особенности пятничное решение, вызвали бурю в стране в самом буквальном смысле.

Многолетние усилия республиканцев по созданию устойчивого, крайне консервативного, реакционного, ультраправого большинства в высшем судебном органе, привели к успеху во время президентства Трампа, которому удалось при поддержке тогдашнего республиканского большинства в Сенате назначить верховными судьями трех крайне консервативных судей – на место, в прямом смысле украденное сенатскими республиканцами у Обамы, на которое он номинировал нынешнего генпрокурора Гарланда, был назначен судья Горсач. На место, освободившееся ушедшим на пенсию умеренно консервативным судьей Кеннеди был назначен судья Кавано. На место умершей либеральной судьи Гинзбург была назначена судья Кони Баррет. Все трое отличаются крайне консервативными, по сути ультраправыми взглядами. Если до их назначения в Верховный Суд, состоящий из девяти судей, там было два крайне консервативных судьи – Алито, назначенный президентом Бушем-младшим и Томас, назначенный Бушем-старшим, то сейчас таких судей пять. И они могут принимать любые идеологически обусловленные решения своим устойчивым большинством.

- В четверг Верховный Суд большинством 6-3 удовлетворил апелляцию сторонников открытого ношения оружия и признал противоречащим Конституции закон штата Нью-Йорк от 1911 года, действовавший 111 лет (!), запрещавший открытое ношение оружия, требовавший получение разрешения на его скрытое ношение и предписывавший владельцам оружия держать его у себя дома в защищенном месте для целей самозащиты.

- В пятницу Верховный Суд большинством 6-3 признал соответствующим Конституции закон штата Миссисипи, запрещающий аборты после 15-й недели беременности, но суд при этом пошел дальше – он отменил голосованием 5-4 (против вместе с тремя либеральными судьями голосовал председатель суда Робертс) решение Верховного Суда от 1973 года по делу Roe v. Wade, признавшего право на аборт – неотъемлемым конституционным правом женщины и предоставлявшее женщине право в течение первого триместра беременности самой решать, хочет ли она сохранять беременность, либо хочет прервать ее, и не разрешавшее штатам принимать законы, полностью запрещающие аборты в течение второго триместра беременности.

В пятницу, 24 июня 2022 года, это решение Верховного Суда от 1973 года было отменено.

Три либеральных судьи Верховного Суда в своем особом мнении назвали решение постыдным.

Это вызвало бурю возмущения по всей стране. С середины дня происходит большая демонстрация протеста у здания Верховного Суда в Вашингтоне, происходят многотысячные демонстрации во многих других городах.

Как бы то ни было, решение Верховного Суда вступило в силу и следует ожидать, что примерно в половине штатов, где большинство в местных легислатурах у республиканцев и губернаторы республиканцы, аборты в самое ближайшее время будут полностью запрещены на законодательном уровне.

- Крайне консервативный судья Верховного Суда Кларенс Томас не удовлетворился тем, что проголосовал за это решение и написал особое мнение, что таким же образом должны быть отменены решения Верховного Суда о легализации однополых браков и праве супружеских пар на доступ к средствам контрацепции.

- Трамп не у власти сегодня в США. Но то, что происходит в Верховном Суде – его наследие. Он обещал еще в 2016 году своим поклонникам, что вернет им славное прошлое. Сконструированный им и сенатскими республиканцами Верховный Суд именно этим и занимается в самом буквальном смысле.

- Президент Джо Байден выступил в Белом Доме перед журналистами и, в частности, сказал:

«Сегодня Верховный суд США прямо отнял у американского народа конституционное право, которое он уже ранее признал.

Они не ограничили его. Они просто отобрали его. Такого никогда не делали с правом, столь важным для многих американцев.

Но они сделали это. И это печальный день для суда и для страны.

Пятьдесят лет назад было принято решение по делу Roe v. Wade, и с тех пор оно являлось законом страны.

Это знаковое дело защитило право женщины на выбор, ее право принимать сугубо личные решения вместе со своим врачом, свободные от вмешательства политики.

Оно подтвердило основные принципы равенства - что женщины имеют право распоряжаться своей судьбой. И он укрепил фундаментальное право на частную жизнь - право каждого из нас выбирать, как жить дальше.

Теперь, когда Roe v. Wade больше нет, давайте будем предельно ясны: здоровье и жизнь женщин в нашей стране теперь под угрозой».

«Суд сделал то, чего он никогда не делал раньше: прямо лишил людей конституционного права, которое является основополагающим для многих американцев и которое уже было признано.

Решение Суда будет иметь реальные и немедленные последствия. Законы штатов, запрещающие аборты, автоматически вступают в силу уже сегодня, ставя под угрозу здоровье миллионов женщин, причем некоторых без всякого исключения.

Настолько экстремальные законы, что женщины могут быть наказаны за защиту своего здоровья.

Настолько экстремальные, что женщины и девушки будут вынуждены вынашивать ребенка своего насильника.

Это просто ошеломляет меня».

«Позвольте мне высказаться предельно ясно и недвусмысленно: единственный способ обеспечить право женщины на выбор и существующий баланс - это восстановление Конгрессом защиты Roe v. Wade в качестве федерального закона.

Никакие указы президента не могут этого сделать. И если у Конгресса, как кажется, не хватает голосов, чтобы сделать это сейчас, избиратели должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны.

Этой осенью мы должны избрать больше сенаторов и членов Палаты Представителей, которые снова закрепят право женщины на выбор в федеральном законе, а также избрать больше лидеров штатов, которые будут защищать это право на местном уровне.

Мы должны восстановить защиту закона Roe v. Wade в качестве закона страны. Мы должны избрать должностных лиц, которые сделают это.

Этой осенью Roe v. Wade будет вынесен на голосование. На голосование вынесены личные свободы. Право на неприкосновенность частной жизни, свобода, равенство - все они в бюллетене.

До тех пор я буду делать все, что в моих силах, чтобы защитить права женщин в штатах, где они столкнутся с последствиями сегодняшнего решения».

Следующий выпуск американских новостей будет в понедельник, 27 июня.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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