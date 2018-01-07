Новости Крымнаша. Выпуск #1147 «Понаехавшая саранча»

1. Оккупанты начали рассылать письма-уведомления о включении крымчан в список кандидатов в “присяжные заседатели”. По ссылке все подробности и о том, как отказаться от участия в этом фарсеhttps://15minut.org/articles/175624-kak-otkazatsya-ot-uchastiya-v-sude-v-kachestve-prisyazhnogo

2. Подстилка оккупантов в лице так называемого “председателя общественной организации Украинская община Крыма” Анастасия Гридчина заявила, что проживающие на полуострове украинцы будут голосовать за путина на выборах путина. Гридчина считает Украину “фашистской угрозой”. А эта крыса уже находится в розыске СБУ? https://twitter.com/KrimRt/status/949550888355598338 (фото и ссылка).

3. Оккупанты резко сократили количество больничных коек в Севастополе в связи с внедрением программы “Умереть в россии” — такие данные приводит Севастопольстат. С 2014 по 2016 годы количество коек в инфекционных отделениях снизилось на 30%, в терапии — на 25%, туберкулезных — на 24%, гинекологии — на 19%, онкологии — на 17%. При этом в городе (только официально) за три года зафиксирован прирост населения на уровне 10% — с 383,9 тыс человек в начале 2014 года до 428,8 тыс. в январе 2017 года http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/okkupanty-sokratyly-chyslo-bolnychnyh-koek-v-gorode-na-8.html

4. Оккупанты под видом “реставрации” продолжают уничтожать Ханский дворец в Бахчисараеhttps://twitter.com/KrimRt/status/949628930046267393 (фото).

5. Двустульежопые пацаны хотят получить по морде: “И чо орать про паспорта? У нормальных пацанов по два-три загранпаспорта, и не ф трусах, а вполне легально. Про паспорта моряков ваще молчу- их пачками у нас. У меня ваще четыре заграна: два укро и два рф, ну там био-шмио. И я чо стал неправильный русский? Бьют же по морде, а не по паспорту” https://twitter.com/Kosstik8/status/949545647581081600 (скрин).

6. Понаехавшие всё больше наглеют и уже не скрывают своих целей. Программа по вытеснению крымчан из Крыма во всей красе. Прочтите сообщения из Евпатории: “Очень приятно читать, что все больше людей едут в Евпаторию на ПМЖ! Строим рабочий коллектив в основном из приезжих! Нам кажется, что такие люди, как правило, лучше работают и вежливей общаются с клиентами”. Ответы: “Своим работать негде. А приезжать в Евпаторию на заработки — смешно. У нас зарплата, как стоимость аренды квартиры, а жить-то за что?! Существовать только если. Наши уезжают в Москву, кто на Север, потому что тут заработать сложно”, “(Безграмотный понаехавший из Кургана пишет) Согласен на 100000% с автором. Всегда спрашиваю у персанала, если вежливо грамотно работают: вы приесжий чтоли?? Ответ в 85% положительный”, “Скоро будем говорить: Евпатория же не резиновая”, “(Упоротая ватница пишет) И скоро эти приезжие полностью вытеснят местное хабальё и неквалифицированных «работников года» — эволюция, товарищи”, “(Понаехавшая пишет) Я приехала сюда жить в октябре. Ни на секунду не пожалела. Работаю в школе”, “А не боитесь, что Украина решит Крым освободить от оккупантов? Куда вы потом денетесь?”, “Не боюсь, этого не будет”, “Пост создан понаехавшим! Своего рода рекламная агитация: идет полная деградация горожан и всего Крыма. В скором времени город будет полностью заселен «чужаками», ведь власти решают, кому дать жилье, работу, д/с в первую очередь, а кто стоял годами в очереди, еще постоит — чего уж там”, “(Понаехавший пишет) В Крыму почему-то понаехавших понаоставшиеся не любят. Чем больше приедет людей с материка и принесет с собой российскую культуру, тем быстрее выветрится у крымчан украинская ментальность. Чужаки сейчас за Перекопом. Не согласны — тогда езжайте туда. За годы правления незалежной крымчан разучили работать. Сервис никакой, работать не хотят, да и не умеют”, “Вчера разговаривала с одноклассницей. Мужа и ее саму, как и практически весь коллектив (обувной) фабрики «Зенден», уволили, еще и по соглашению сторон”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949608414572883969 (скрин).

7. Евпатория продолжает отбиваться от понаехавших, одновременно рассказывая о своем жалком существовании, а не об обещанном оккупантами предателям изобилии: “Хочу переехать в ваш город. Знакомые отговаривают. Говорят, с работой все плохо, а где работаете вы?”. Ответы: “Правду говорят. Работа есть, но платят мало. Средняя зарплата 15000”, “Ничего хорошего. Люблю наш город, но работы нет, жилье дорогое”, “Три года как переехал”, “В Евпатории зп 10-20 тыс у основной массы. В несезон любят переводить на полставки, так что можно и 10 не получить зимой”, “Да харе уже, не резиновая!!!!!”, “Автор, а зачем вам сведения, кто где работает? Хотите занять чье-то рабочее место? Да сидите там, где живете, и так вас тут понаехало. Для вас у нас ВСЕ ХРЕНОВО!!!”, “Если устроит зп в 10 тыс минус налог, да и такую работу сложно найти зимой, если нравится безработица, неуверенность и развал, то приезжайте, посмотрите. Думаю, долго не протянете”, “В Евпатории везде нищенские зарплаты, каким бы специалистом вы ни были”, “А какая разница кто и где работает? Вы надеетесь, что кто-нибудь уступит Вам свое место?”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949615652368764928 (скрин).

8. Симферополь. Объявление в маршрутке от понаехавших: “Крупнейшая Российская компания по книгоизданию набирает сотрудников…”. Среди сотрудников им нужен “помоШник” через букву “Ш”. Кроме того, буква “Р” в слове “Российская” написана почему-то с большой буквы, что также является ошибкой. Объявление давали понаехавшие, т.к. местные не указывают номер телефона “8978”, а указывают “+7978”. Спасли и защитили русский язык. И это, на минуточку, компания, которая издает книгиhttps://twitter.com/KrimRt/status/949328306696056837 (фото).

9. Первые события нового года: в Евпатории украли праздничную подсветку (лампочки и провода) и новогодние украшения. Туристы отметились? https://twitter.com/KrimRt/status/949299641421529089 (фото).

10. Давно у меня в подъезде не выкручивали лампочки. Лапти, у нас подъезд, а не “парадное”! Последний раз в моем подъезде лампочку выкрутили в 90-х. Мы вернулись в прошлое. Кто там репостил постиранные целлофановые пакеты на прищепках? ВЕРЮ!

11. Жители Джанкоя тоже устали от воровства лампочек в подъезде, поэтому разместили такое объявление: “Прокляну того, кто выкрутит лампочку!” https://twitter.com/KrimRt/status/948958950812192768 (фото).

12. “Путин подписал указ о сокращении 10000 сотрудников ГИБДД, т.е. каждого пятого”. Сокращение коснется всех регионов россии, а также оккупированного Крыма. Если уже взялись за ментов, то с бабками реально туго становитсяhttps://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/putin_podpisal_ukaz_o_sokrashhenii_10_tysyach_gaishnikov/

13. Любителям колбасы по 2,20 хочу пожелать каждый день ходить на прием к советскому стоматологу. В этом кресле вы каждой своей клеточкой сможете прочувствовать любовь к СССРhttps://twitter.com/mathematic1313/status/949558665568243712 (фото).

14. Задумайтесь, что эти твари делают! Еще 10 лет назад сами споры о том, хорошо жилось в совке или нет, были возможны только среди безумных бабок на лавочках у подъезда. А теперь люди в ИНТЕРНЕТЕ, на СМАРТФОНАХ и КОМПЬЮТЕРАХ обсуждают этот бред. Докатились!

P.S. “Понаехавшие способны образовывать крупные стаи, мигрирующие на значительные расстояния. Особенностью биологии понаехавших является наличие двух фаз — одиночной и стадной, различающихся особенностями поведения”. Это текст из Википедии, в котором слово “саранча” я заменил на “понаехавших”. Понаехавшая саранча ведет себя все более агрессивно, и начинает напоминать вышеописанных насекомых-вредителей с соответствующими повадками: жрут все подряд, гадят и вытесняют все живое с захваченной территории, делая её малопригодной для нормальной жизни.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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