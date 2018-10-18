Новости Крымнаша. Выпуск #1431 за 17.10.2018 «Оккупанты совершили теракт в Крыму! Много погибших, среди которых — дети! Грядёт усиление репрессий!» (ВИДЕО)

1. В Керченском политехническом колледже сегодня прогремел мощный взрыв. В соцсетях керчане писали, что после взрыва людей расстреливали из автоматов. Позже СМИ сообщили минимум о 10-ти убитых, но взрыв списали на “газовый баллон”. Весь район оцепили, съехались скорые, кинологи и военные. Керченские новостные сайты работали с перебоямиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052496767969841152 (фото-скрин) и https://youtu.be/bEXBk6WCkAY ,https://twitter.com/censor_net/status/1052507181390680064 (2 видео).

2. Сначала оккупанты назвали “взрыв газа” основной версией взрыва, но признались, что колледж не был газифицирован! Тем временем жители Керчи сообщили: “Сначала был взрыв, а потом начали расстреливать детей”, “С первой больницы от знакомых инфа — дети с огнестрелами”, “Там стреляли, я там был”. В городе началась паника, родители спешно забирали детей из школ и садиков. В версию оккупантов никто не поверил. Все склоняются к теракту. Больше сообщений прочтите по ссылкеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052509305855979520 (скрины).

3. Директор учебного заведения сообщила шокирующие подробности: “Трупов полно! Детей трупов полно! Настоящий теракт! Кто-то ворвался, взорвали холл, повылетали все стекла! Потом с автоматами бегали, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти! Как в Беслане!” https://www.youtube.com/watch?v=xa2k5FanOX4 (видео).

4. Еще один комментарий очевидца, который услышал ХЛОПОК И ВЫСТРЕЛЫ. Прибежав на место, он увидел много живых людей БЕЗ РУК И БЕЗ НОГ в состоянии шока, а также погибших. В больницы людей вывозили на транспорте очевидцев https://www.youtube.com/watch?v=ppNn8drtG4o (видео).

5. Появилось видео со стрельбой в керченском колледже. Слышны выстрели и душераздирающие крики детей в здании. Там был ад https://twitter.com/MBKhMedia/status/1052565105571815425 (видео).

6. “В политехническом колледже в Керчи 17 октября произошел подрыв неустановленного взрывного устройства”, сообщил оккупационный Национальный антитеррористический комитет (НАК), когда отрицать очевидное было уже невозможно. Погибло минимум 19 человек. Вся информация по ссылкеhttps://ru.krymr.com/a/vzryv-v-kolledje-v-kerchi-online/29548549.html

7. Оккупанты стянули к взорванному колледжу в Керчи своих военных на БТРах и другой техникеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052518876028776448 (фото).

8. Самый цензурный комментарий от керчан: “Уходили бы вы из Крыма, одни проблемы от вас и из-за вас!!!”.

9. Твари!!! До 2014 года мы про терроризм слышали только по ТВ!

10. Скажите, кто-то сомневался, что в Крыму после аннексии не начнётся подобный п*здец!?

11. Первый теракт в Крыму под оккупантами, которые всё поограждали заборами и натыкали рамками, чтобы “защититься от терактов”. Особенно учебные заведения сразу оградили “антитеррористическими заборами”. Так что, подозреваю “мешки с сахаром”.

12. Армянск. Теперь — Керчь. Какая же дичь происходит в Крыму в последние несколько лет, не происходящая никогда ранее. Это и есть русский мир.

13. Ну что, хорошие люди Крыма, держитесь. Начало конца. Это страшно, но мы переживем. Методы ФСБ известны: взрывай, трави, убивай.

14. Никогда не было в Крыму терактов! НИКОГДА! Расия приносит только смерть!

15. Константинов в прямом эфире уже обвинил Украину!!! По “кацап-24” сказали, что надо всё усилить. Типа — охрана слабая, контроль слабый… И тоже обвинили украинцевhttps://twitter.com/Vitauskas_A/status/1052517057252741121 (видео).

16. Какой отличный повод, чтобы закрутить гайки в Крыму. Теперь любого вякнувшего — сразу на зону. Вова действует проверенными методами. Россия — страна-террорист!

17. Путин моментально выразил соболезнования в связи с жертвами взрыва в Керчи. Напомните мне, когда он выразил соболезнования после пожара в Кемерово? Выражать соболезнования в первые часы трагедии — это характерный почерк гэбни. Для них это как пометить территорию, чтобы заявить всем: “Кто не понял, тот поймет” https://twitter.com/mathematic1313/status/1052524037312778241 (скрин).

18. Гоблин сообщил, что “22-летний потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения”. Концы в воду. Профессионалы! ФСБ рулит! Якобы террористом оказался Владислав Росляков. “В сентябре этого года Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад купил патроны”, сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1052533228718952448(фото).

19. Оккупанты переквалифицировали взрыв в Керчи с теракта на убийство http://atr.ua/news/179139-sledkom-rf-perekvalificiroval-delo-s-terakta-na-ubijstvo-licnost-strelka-ustanovlena . Тем временем очевидцы сообщают, что террористов было двое. Теперь надо, чтобы срочно еще кто-то “застрелился”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052546752551821312 (скрин).

20. Чтобы забыть всем про Армянск, понадобилась Керчь. Что заставит забыть про Керчь? Это страшно даже представить! В голове сразу всплывают Беслан, Норд-Ост… Кстати, понаехавшие уже требуют заткнуться и перестать писать про Армянск: “Может, уже хватит мусолить Армянск? Это нахрен не нужно никому уже. Затравленные жители Армянска пусть там сами разбираются. Есть действительно проблемы, которые требуют решения” https://twitter.com/KrimRt/status/1052539457293959169 (скрин).

21. Керчью отвлекают внимание от чего-то. Ну, например, от провала с Томосом, да и Армянск снова бурлить начинает.

22. “Зато не стреляют”. Стреляют! И травят! В Керчи, Армянске, а скоро и повсеместно. А теперь напомните, до оккупации в Крыму подобное происходило? Или что-то другое, такое же масштабное?

23. “Взрыв не успел прогреметь, а в рф устами структуры, которую возглавляет директор ФСБ, а затем и СМИ, уже де-факто создали «информационную базу» для появления очередных мифических «укроДРГ». Как подобные события используют спецслужбы россии, которые их сами же организовывают — мы знаем со времен 2-й Чеченской войны”, — написал Дмитрий Тымчукhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052533600690810885 (скрин полностью).

24. Армянск, Томос, безденежье, жопа, бытовая преступность — список бесконечный. Крымчане все более уверено произносят слова “Майдан”, “Путч”, “деоккупация”, особенно на севере Крыма. Что нужно делать? Правильно! Убивать детей в Керчи. Страх, ужас…

25. Керчане, которые ехали через Армянск и вынуждены были выйти из маршрутки, почувствовали недомогание. Они рассказали журналисту Керчь.ФМ о том, что двадцатиминутная (!!!) остановка привела к тому, что у них стало першить в горле, начался кашель https://kerch.fm/2018/10/17/proezzhajuschim-cherez-armjansk-nuzhno-byt-ostorozhnee-kerchane.html . Тем временем жители Армянска продолжают в соцсетях описывать происходящие в городе кислотные ужасы https://twitter.com/KrimRt/status/1052469439227150337(скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1052468993632681984 (скрин). Предметы продолжают ржаветь и покрываться слизью https://twitter.com/KrimRt/status/1052466920493060096 (фото).

26. Оккупанты провели операцию в “правительстве” Крыма со шмонами и ОМОНОМ. Учения это или выемка документов — не известно. А Талипов возбудился — он спит и видит себя у корыта. Во “власть” хочет. Потому и предал — думал, наградят должностью. И общественник он от обиды, и по причине надежды на корыто бюджета рф https://twitter.com/KrimRt/status/1052481842409066496 (прочтите скрин). Кроме того, в Москве задержали т.н. “вице-премьера” оккупированного Крыма Виталия Нахлупина, который входит в ближайшее окружение Гоблина. Вместе с Нахлупиным задержаны еще 19 человек http://atr.ua/news/179120-v-moskve-zaderzan-vice-premer-kryma-nahlupin-smi

P.S. Мне трудно подводить итог сегодняшнего кровавого дня. О том, что теракты будут, адекватные крымчане понимали с первых дней оккупации. Рейтинг путина падает, а это всегда влечет за собой смерть, чтобы сплотить вокруг своего престола перепуганных людей. Но крымчане жили в открытом обществе более двух десятилетий и, вдоволь нахлебавшись русским миром, не так легко поверят в версии оккупантов, о которых мы услышим в ближайшее время. Одно я знаю точно: до оккупации в Крыму не было терактов, до оккупации крымские дети не знали, что такое “экстремизм”, “терроризм” и не давали “присягу” на верность расплодившимся военизированным организациям, которые курируются из Кремля. Я выражаю соболезнования семьям погибших. Есть у меня что сказать и тем, кто бегал в 2014 году на оккупендум, но самоцензура не позволяет…

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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