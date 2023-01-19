Новости страны-бензоколонки (в прошлом)

● Госдума не поддержала законопроект о ежегодной выплате детям 10 тыс. рублей к началу учебного года.

● В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться будут наказаны — основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин

● Житель Саратова задушил шнуром от роутера выгонявшую его из дома мать из-за проигрыша в 1 миллион рублей на ставках.

● Путин в шестой раз за год потребовал поднять доходы россиян. По данным Росстата, люди обеднели на 3,4%. А без учета выплат мобилизованным спад превышает 5%, оценивает "ПФ-Капитал".

● На НТВ долго думали, что бы ещё такое запретить, поэтому предложили внести изменения в Конституцию, чтобы можно было наказывать за пацифизм во время войны. Конституцией и сейчас-то можно просто подтереться, и если там закрепить закон войны — то зачем она вообще будет нужна? Следующая остановка — запрет здравого смысла.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/52224

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