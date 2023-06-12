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Новые снимки российских укреплений на юге Украины публикует The Telegraph

Новые снимки российских укреплений на юге Украины публикует The Telegraph

Там выявлено множество минных полей, противотанковых рвов и траншей

Тщательно сооруженные рвы тянутся на многие километры, а в британской разведке охарактеризовали укрепления рф как «одну из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видели где-либо в мире».

Оборона, по словам собеседника из украинской разведки, построена по «трехлинейной системе» с различными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать около 30 километров. Всего линия на юге имеет длину в 965 км (!). 

В начале идут минные поля, затем окопы для пехоты, позади нее - «зубы дракона» и противотанковые рвы. За ними следуют снова позиции пехоты и далее - артиллерии. Каждая полоса такой защиты имеет глубину от 700 метров до километра постреливаемого пространства. 

Джерело: https://t.me/u_now/100582

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