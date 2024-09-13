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О проблемах РОВ с РСЗО писалось уже давненько
Нехватка штатных РСЗО вынуждает россиян творить гомункулусы с установлением флотских бомбомётов РБУ-6000, РБУ-1200 на МТ-ЛБ, шасси Т-80, "Уралы" и т.д.
Но это, что-то новое...
УАЗ "Патриот" и кустарные направляющие для 80-мм НАР С-8...
То есть, даже не берут просто блок Б-8М1 или Б-8В20А, а варят, что-то своё, кустарное и устанавливают на шасси УАЗ "Патриот".
Да, едет, стреляет куда-то туда, но не забывайте, перед вами не имеющие аналогов в мире технологии "второй" армии в мире!
Трипищи НАТА!
Джерело: https://t.me/zloyodessit/22596