О проблемах РОВ с РСЗО писалось уже давненько

Нехватка штатных РСЗО вынуждает россиян творить гомункулусы с установлением флотских бомбомётов РБУ-6000, РБУ-1200 на МТ-ЛБ, шасси Т-80, "Уралы" и т.д.

Но это, что-то новое...

УАЗ "Патриот" и кустарные направляющие для 80-мм НАР С-8...

То есть, даже не берут просто блок Б-8М1 или Б-8В20А, а варят, что-то своё, кустарное и устанавливают на шасси УАЗ "Патриот".

Да, едет, стреляет куда-то туда, но не забывайте, перед вами не имеющие аналогов в мире технологии "второй" армии в мире!

Трипищи НАТА!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22596

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