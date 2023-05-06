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Обійдеться в 300 млн доларів: окупанти втратили літак, замінити який буде неможливо

Обійдеться в 300 млн доларів: окупанти втратили літак, замінити який буде неможливо

У ході атаки безпілотників на військовий аеродром Сіща у Дубровському районі Брянської області було знищено дорогий та рідкісний транспортний літак Ан-124 "Руслан". Замінити його через його дорожнечу та припинення виробництва окупанти просто не зможуть.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Легіон "Вільна Росія". За їхніми даними (хоча офіційна інформація говорить про пошкодження літака), один Ан-124-100, який знаходився на стоянці повністю заправленим паливом, був знищений, а ще один такий самий літак отримав осколкові пробоїни фюзеляжу.

Ан-124 є відносно сучасним транспортним літаком (виробництво почалося 1984 року), здатним піднімати у повітря до 120 тонн вантажів на дальність до 4800 км чи 7500 км під час перевезення до 80 тонн вантажу. При цьому максимальна швидкість літака становить 865 км/год, а стеля польоту – до 11 600 метрів. При цьому Ан-124 був розроблений конструкторським бюро Антонова і вироблявся, зокрема, в Києві.

Унікальні можливості з транспортного навантаження Ан-124 робили його дуже цінним літаком для транспортних перевезень, але й вартість виробництва була високою, тому за 20 років, з 1984 по 2004 роки, було вироблено всього 55 одиниць.

Більшість літаків, що залишилися, експлуатуються в цивільній авіації як транспортні, але від 12 до 16 (за даними на 2016 рік), значилися в складі повітряно-космічних сил росії. Таким чином, за один удар було виведено з ладу та повністю знищено понад 10% авіапарку Ан-124 пкс рф.

Сильним виявився і фінансовий збиток, адже Ан-124 оцінюють приблизно в 70 млн доларів, але головне в іншому — таких літаків у росії просто немає. Ще в 2011 році в росії підрахували, що відновлення виробництва призведе до зростання вартості одного "Руслана" до 20 млрд руб. (приблизно 300 млн дол. за одиницю).

Джерело: telegraf.com.ua

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