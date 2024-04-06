Об'єкти логістики та шляхи забезпечення окупантів підлягають знищенню

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

росіяни прокладають залізницю з ростова-на-дону в тимчасово окупований Крим через ТОТ Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

▶️ москва вже давно не розглядає Керченський міст як надійну транспортну артерію для забезпечення військового контингенту в окупованому Криму і в Таврії.

▶️ Усі розуміють, що знищення Керченського мосту – питання часу. Сили оборони України не залишать цю незаконно збудовану росією споруду в спокої.

▶️ росія гарячково намагається створити альтернативні шляхи забезпечення окупаційних військ.

▶️ Українському командуванню в деталях відомі заходи окупантів з будівництва залізниці на ТОТ.

▶️ Будь-яке збільшення спроможностей ворога – це загроза, на яку потрібно реагувати. І реакція неодмінно буде. Нове залізничне сполучення суходолом – законна воєнна ціль для Сил оборони України, така ж як і Керченський міст.

Джерело: https://t.me/spravdi/37785

Новости портала «Весь Харьков»