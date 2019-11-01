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ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня в Петровском: опубликованы данные

ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня в Петровском: опубликованы данные

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о нарушении режима прекращения огня на участке разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии.

Уточняется, что 29 октября, патрулируя примерно в 2 километрах к северу от Петровского, команда СММ слышала выстрелы и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 2–4 км к югозападу, которые по их оценке, были в пределах участка разведения.

Находясь в этом месте и примерно в 2 километрах к северо-востоку от Богдановки (подконтрольный Украине поселок) наблюдатели слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения. Все они, по оценке, были вне участка разведения сил, но в пределах 5 км от его края.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ОБСЕ

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