Обзор о потерях противника

Болгарский OSINT-исследователь Станимир Добрев долгое время анализировал крупный телеграмм-канал, на котором публиковались некрологи российских военных, ликвидированных в Украине, прочитав все посты, вышедшие с начала полномасштабного вторжения. Динамика, география и указание подразделений привели его к следующим выводам относительно ситуации с живой силой в оккупационных войсках в Украине:

● В 2022 году рф удавалось неплохо скрывать свои потери, когда большинство ликвидированных оккупантов были контрактниками. Впрочем, потери в живой силе в первый год полномасштабной войны были в целом меньше, чем в 2023 году. "Группа Вагнера" начала использовать завербованных заключённых еще в 2022, однако операционная секретность наемников в целом была выше, чем у ВС рф, поэтому их потери по некрологам фиксируются гораздо хуже.

● С начала 2023 потери резко возрастают. В частности - за счет 155-ой бригады морской пехоты ВМФ рф, разгромленной при попытке атаковать Угледар, а также среди боевиков из ОРДЛО. российское командование в этот период начало более активно смешивать опытных боевиков с мобилизованными, не взирая на то, какие отряды были совместимыми друг с другом. После этого отряды ОРДЛО опять начали более активно гнать на штурмы, что привело к постепенному стачиванию обоих категорий - опытных боевиков и мобилизованных.

● российские потери опять возросли с началом украинского наступления. Огромные потери фиксировались не только на главной оси наступления, но и на островах на Днепре, а также под Бахмутом. По сообщениям на канале подтверждается, что при подрыве Каховской ГЭС российское командование утопило большую часть своих собственных войск. На южном направлении русские все больше полагались на пополнение понесших потери частей мобилизованными - в частности, среди 810 бригады морской пехоты. В то же время их возможности перебрасывать новые части на этот участок фронта были ограниченными. Под Бахмутом оккупанты еще больше полагались на недообученный личный состав для пополнения потрепанных частей. Многие из этих пополнений, особенно завербованные среди заключенных, имели только 2-3 недели боевой подготовки перед отправкой на передовую. Такая тактика затыкания дыр новобранцами приводила к очень большим потерям.

● Текущая ситуация в ВС рф еще больше ухудшилась. Текущего уровня мобилизации кое-как хватает на то, чтобы поддерживать интенсивность боевых действий и мало-помалу наступать крайне медленными темпами. Однако для этого приходится продолжать пополнять потрепанные части слабо обученными новобранцами. При этом некоторые отдельные части (созданные еще в 2022) все же держат в резерве - потерь среди них не зафиксировано. Для увеличения интенсивности боевых действий кремлю необходимо начать более масштабную волну мобилизации, вроде той, которая была осенью 2022 года - однако пойти на нее российское руководство все еще не осмеливается.

● Ситуация с опытными подразделениями в ВС рф очень плоха - их осталось крайне мало.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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