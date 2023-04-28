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Очередная кринжатина от очередного западного издания WashingtonPost

Очередная кринжатина от очередного западного издания WashingtonPost

Вещают про то, что в феврале путин, "поддержал" предложение военных "советников" якобы "скрытно" мобилизовать 400 000 военнослужащих (https://t.me/armchairgeneralUA/924) в течение 2023 года для войны в Украине...

Хотите знать моё мнение?

Для начала, WashingtonPost следует избавиться от журналистов с русскоязычными именами и фамилиями, например, Иван Иванов или Мария Ильюшина, поскольку они в это издание тянут всякого рода неприемлемое непотребство, которое, кстати, может быть выгодно именно стране агрессору.

В продолжение, профессиональной журналистики, особенно современной западной, следует научиться, не только банально копипасте или копирайту, но и аналитике. Когда я был молод, я всегда завидовал западной журналистике за её свободу, дотошность и бескомпромиссность. Но это было тогда, а сейчас...

Сейчас я вижу деградацию в самом её худшем проявлении. Журналисты The New York Times, Washington Post, Politico, The Economist и многих других, это не более чем мясо, систематизировавшее свою деятельность. Очень жаль. Нет огня и желания расследовать. Есть физиологическая потребность. И всё.

Так, что же такое 400 тыс тел, дорогие друзья? Это 500 БТГр. Что такое 500 БТГр? Это 5 500 танков. Это 16 500 ББМ. Это 6 000 единиц ствольной артиллерии и РСЗО.

Могут ли в россии всё это обеспечить? Нет. Так, что же поддержал путин, если они не могут продолжать воевать в таких показателях?

Очень жаль, что когда россия развернула масштабную ИПСО с вбросами разного рода в информационное пространство, о, якобы утечках, многие на них повелись. в данном случае идёт речь о вбросе призванном посеять неуверенность и устрашение. и это один из таких вариантов.

РОВ по состоянию на 2022 год, мобилизовав более 300 тыс тел, не только опозорились с процессом их мобилизации, но и не добились какого либо результата в зоне БД.

400 тысяч? Журналисты должны не только цитировать, но и думать. ведь так и Гитлера можно цитировать. Правда?

Цепные псы демократии. Кстати, эта фраза авторства украинского журналиста Владислава Савенока. К сожалению, современные журналисты представляют собой в большей степени эгоцентричных шавок, лишённых банальных аналитических задатков.

Увы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/18982

Новости портала «Весь Харьков»

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