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Очередной гомункулус на службе РОВ - БМП-1, скрещённая с РБУ-6000

Очередной гомункулус на службе РОВ - БМП-1, скрещённая с РБУ-6000

Тут одновременно и нехватка огневой мощи у РОВ, в виде реактивных систем и вторичное использование базы от БМП-1, в случае повреждения башни. Причём уже неоднократно встречались случаи, когда РОВ используют отдельно сами башни, в виде эрзац-артиллерии, когда повреждено шасси и наоборот, чем является данный случай.

Что же до РБУ-6000, то данные установки могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг.

Собственно, такая себе эрзац-РСЗО. Понятное дело, добиться от такого извращения какой-то относительно приемлемой точности не получится, тем более, что это флотская система, со всеми вытекающими, а стрельба будет осуществляться по принципу "куда-то туда".

С конца 2023 года РБУ-6000 уже стала чуть ли не штатной РСЗО у РОВ. Сначала их ставили на МТ-ЛБ, затем были замечены версии на Т-80 (опять-таки, вторичное использование шасси при повреждённой башне), на Т-72 (к слову сказать 3 ОШБр недавно один такой уничтожила), на Урал-4320. Причём на Урал-4320 они прижились лучше всего. Такой себе недо-БМ-21 "Град".

Третий год войны плодит всё больше извращений в исполнении ВПК страны, которая известна производством "не имеющих аналогов в мире вооружений". И вот тут дилемма... В случае уничтожения этого гомункулуса, в какую категорию потерь РОВ его заносить, ББМ или РСЗО?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22495

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