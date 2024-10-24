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Одна людина загинула, восьмеро поранені: рф скинула півторатонну авіабомбу на Харківщину

Одна людина загинула, восьмеро поранені: рф скинула півторатонну авіабомбу на Харківщину

24 жовтня близько 10:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Куп’янську. Попередньо, ворог застосував ОДАБ-1500. Авіаційний боєприпас влучив біля магазину на місцевому ринку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, загинула 73-річна жінка. Ще восьмеро людей зазнали поранень – п’ятеро жінок і троє чоловіків. Постраждалих доставлено до лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову торгівельну будівлю, кіоски, скління нежитлових будівель, розташованих поруч.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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