Однозначно история месяца. На телеканалах Ганы вышел сюжет о 14 местных жителях, которым пообещали по 400 тысяч рублей за работу охранниками в россии
(https://www.instagram.com/p/DAG-peFtqHt/)
6 августа они прибыли в Кострому. Там российские военные принесли им контракты, сказав, что военные будут обучать их работе охранниками.
Ганцы подписали контракты. Их без обучения отправили на фронт.
На 17 сентября из 14 человек в живых оставалось трое. Остальные пропали без вести.
Трое выживших сейчас находятся в неизвестном месте в Донецке и просят их спасти.
Вот такая история. Посмотрите целиком, там подробности о том, как их вербовал "футбольный болельщик" по имени Абрахам, который впоследствии оказался в москве. С субтитрами.
Глобальному Югу на заметку. Ведь россия сейчас выставляет себя великим защитником Глобального Юга - и параллельно ни во что не ставит жизни их людей.
P.S. Журналист ганского канала 3news Годвин Аседиба в сюжете без экивоков называет Донецк Украиной. Шарит )))
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16087