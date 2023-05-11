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Оккупанты планируют «эвакуировать» из ЗАЭС 3100 работников, - Энергоатом

Оккупанты планируют «эвакуировать» из ЗАЭС 3100 работников, - Энергоатом

Речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» или другим предприятием «Росатома» и членов их семей.

При этом работникам ЗАЭС выезд из города солдаты РФ запретили почти с начала оккупации.

«Это [эвакуация] обострит уже крайне настоятельный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии», - отмечает Энергоатом.

Российские оккупанты эту информацию, как обычно, опровергают

Джерело: https://t.me/u_now/96572

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