Оккупанты впервые применили чрезвычайно мощную бомбу во время авиаудара по Харьковщине

Утром 25 июля российская оккупационная армия впервые применила ФАБ-1500 по Купянск-Узловому Харьковской области. В результате авиаудара был ранен 52-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Это - чрезвычайно мощная бомба, которая способна повлечь за собой серьезные разрушения. Бомбы ФАБ-1500 значительно больше, чем ФАБ-250 или ФАБ-500 и имеют больший радиус поражения. Дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, запускает самолет Су-34, как и другие управляемые авиабомбы. Не исключаем, что такими бомбами враг будет наносить удары и по Харькову", - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39632

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