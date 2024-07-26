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Оккупанты впервые применили чрезвычайно мощную бомбу во время авиаудара по Харьковщине

Оккупанты впервые применили чрезвычайно мощную бомбу во время авиаудара по Харьковщине

Утром 25 июля российская оккупационная армия впервые применила ФАБ-1500 по Купянск-Узловому Харьковской области. В результате авиаудара был ранен 52-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Это - чрезвычайно мощная бомба, которая способна повлечь за собой серьезные разрушения. Бомбы ФАБ-1500 значительно больше, чем ФАБ-250 или ФАБ-500 и имеют больший радиус поражения. Дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, запускает самолет Су-34, как и другие управляемые авиабомбы. Не исключаем, что такими бомбами враг будет наносить удары и по Харькову", - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39632

Новости портала «Весь Харьков»

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