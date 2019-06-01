Оккупированный Крым заполонили туристы, которых он достоин

Благодаря Керченскому мосту в оккупированный Крым съезжаются бомжи со всей Российской Федерации.

На этой неделе я уже опубликовал скрин-отчет по ситуации на пляжах оккупированного Крыма, лишенных какого либо достойного присутствия туристической массы. Между тем, я не учел ещё одну сторону туристического сезона в Крыму, скажем так, обратную.

Дело в том, что полуостров всегда привлекал своим мягким и комфортным климатом не только туристов, готовых оставлять деньги взамен сомнительных впечатлений от сервиса и услуг, но и туристов иного порядка. Бездомных, или, проще говоря, бомжей.

Во многом благодаря теплому климату на полуостров ещё осенью прошлого года началось паломничество бомжей из России, благодаря выстроенному Керченскому мосту. Ранее их путь на полуостров был непрост и проблематичен, а сейчас, всего один ночной переход и обласканный морем и солнцем полуостров весь – твой.

На сегодняшний день на оккупированном полуострове резко возросла концентрация бездомных эмигрантов, учет которых попросту не ведется, а так называемые власти данной проблематикой не занимаются. А между тем засилье данных персонажей уже более чем просто критическое.

И как тут не перефразировать ставшую классикой фразу: Это не те туристы, которые Крыму нужны, но те которых он достоин сегодня!

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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