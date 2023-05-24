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Окупанти грабують музеї

Окупанти викрали і вивезли до Севастополя артефакти історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем.

російське пропагандистське агентство "РІА Новості" присвятило репортаж "новій експозиції" у музеї-заповіднику "Херсонес Таврійський".

Відвідувачам пропонують подивитися на викрадені зуб мамонта епохи пізнього палеоліту, піщаник з відбитками водоростей, мідну фігурку, зроблену гунами.

А також петрогліфи зі сценами полювання, предмети побуту, кераміку, знаряддя кам'яної доби.

Попередньо відомо, що з території Кам'яної Могили загарбники викрали 120 музейних предметів.

** Близько 12 млн років на місці заповідника була піщана мілина Сарматського моря. Стихії і час перетворили піщаний моноліт на дивовижне нагромадження брил пісковику з численними печерами та гротами.

Кам’яний пагорб посеред степу вподобали давні люди, які тисячоліттями використовували його як обрядове місце. По собі вони залишили кілька тисяч унікальних тесаних малюнків — петрогліфів.

На думку низки науковців, петрогліфи можуть бути слідами найдавнішої сакральної писемності.

Поруч із пагорбом протікає ріка Молочна, також відома під іншою назвою — Сутєнь.

На Кам’яній Могилі проводилися релігійні обряди та музичні фестивалі, зокрема, "Подих степу".

Тут працювали закохані у свою роботу люди, які прагнули розкрити таємницю петрогліфів.

Допоки у лютому 2022 року їх не прийшли "визволяти" від власної історії, рідної землі та життя.

Окупанти грабують музеї

Окупанти грабують музеї

Окупанти грабують музеї

Джерело: https://t.me/znua_live/94311

Новости портала «Весь Харьков»

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