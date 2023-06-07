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Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища – це очевидний теракт та воєнний злочин

Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища – це очевидний теракт та воєнний злочин

6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.

Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону.

Також цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Нагадуємо, що Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України.

Джерело: gur.gov.ua

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