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Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС

Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС

Загарбники вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл, які знаходяться на окупованій території Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області".

Деталі: За даними ЦНС, колаборанти ще на початку травня провели у школах останній дзвінок, щоби швидше завершити навчальний рік та встигнути "евакуюватись" до Росії.

Джерело: pravda.com.ua

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