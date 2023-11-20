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Окупанти завезли тисячі пропагандистських підручників до шкіл окупованої Херсонщини

Окупанти завезли тисячі пропагандистських підручників до шкіл окупованої Херсонщини

Окупанти завезли 34 тис. пропагандистських підручників до шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Загалом росіяни планують завезти в регіон понад 100 тис. примірників пропагандистської макулатури. Очікується, що незабаром в регіон завезуть ще 19 тис. книг, повідомили в Центрі нацспротиву.

російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується.

Джерело: https://t.me/spravdi/34771

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