Окупанти завезли тисячі пропагандистських підручників до шкіл окупованої Херсонщини

Окупанти завезли 34 тис. пропагандистських підручників до шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Загалом росіяни планують завезти в регіон понад 100 тис. примірників пропагандистської макулатури. Очікується, що незабаром в регіон завезуть ще 19 тис. книг, повідомили в Центрі нацспротиву.

російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується.

Джерело: https://t.me/spravdi/34771

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