«Омікрон» передається швидше попередніх штамів – Віктор Ляшко

Штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні. Однак про домінування у нас саме цього штаму говорити зарано. Про особливості «Омікрону» міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розказав сьогодні, 20 січня, під час брифінгу з журналістами.

«Зокрема, цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів», – сказав очільник МОЗ.

Крім того, можна говорити про наступні відмінності:

— «Омікрон» передається в 7 разів швидше, ніж «Дельта»;

— інфікована людина може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;

— у разі інфікування цим штамом значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у порівнянні з 34% для «Дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для «Омікрону»;

— діти частіше інфікуються штамом «Омікрон», ніж попередніми штамами.

Серед інших симптомів у заражених «Омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%) та інші.

Попри те що симптоми «Омікрону» можуть нагадувати застуду та здаватися несерйозними, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Наразі в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію. Через це у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19. Тому варто не зволікати із щепленням та захистити своє життя. Адреси та контакти центрів та пунктів вакцинації – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»