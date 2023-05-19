Військовослужбовець зс рф розповідає про значні втрати підрозділу.

● «они засыпали, Вася так, артиллерия, танк, Вася. Этому руку оторвало, Вася, п*здец, Вася бл*дь, я умираю, Вася, я так устал»;

● «Вася, сегодня, Вася, ночь будет такая, вася, п*зда эти…»;

● «ну нет, ну я имею в виду тягать вообще всю ночь: бег, берклю тягнуть, того тянуть, ползти нах*й, бл*дь, за этим, нах*й…»

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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