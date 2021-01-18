Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 2 131 особа;
● ️летальних випадків – 116;
● одужало – 8 777 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 160 682 особи;
● одужало – 865 960 осіб;
● летальних випадків – 20 802;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 793 випадки;
Вінницька область – 176 випадків;
Волинська область – 178 випадків;
Дніпропетровська область – 309 випадків;
Донецька область – 234 випадки;
Житомирська область – 155 випадків;
Закарпатська область – 141 випадок;
Запорізька область – 332 випадки;
Івано-Франківська область – 153 випадки;
Київська область – 362 випадки;
Кіровоградська область – 35 випадків;
Луганська область – 101 випадок;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 328 випадків;
Одеська область – 330 випадків;
Полтавська область – 299 випадків;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 224 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 315 випадків;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 168 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 195 випадків;
Чернігівська область – 198 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области 315 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.
Так, по состоянию на 17 января, за время пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 74750 случаев COVID-19, 62891 - выздоровели, 1244 - скончались.
География заболевших выглядит так:
50954 - Харьков (+240 случаев за сутки);
4104 - Харьковский район (+9 случаев за сутки);
1913 - Чугуевский район (+9 случаев за сутки);
1688 - Балаклейский район (+15 случаев за сутки);
1673 - Лозовской район (+1 случай за сутки);
1553 - Купянский район (+2 случая за сутки);
1490 - Изюмский район (+4 случая за сутки);
1157 - Богодуховский район (+4 случая за сутки);
1162 - Змиевской район;
1030 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);
1084 - Первомайский район;
817 - Красноградский район (+10 случаев за сутки);
669 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
581 - Волчанский район (+1 случай за сутки);
594 - Валковский район (+2 случая за сутки);
584 - Краснокутский район;
573 - Нововодолажский район (+7 случаев за сутки);
471 - Золочевский район (+4 случая за сутки);
451 - Боровской район (+1 случай за сутки);
402 - Шевченковский район;
373 - Кегичевский район;
305 - Зачепиловский район;
286 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район;
193 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район;
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua