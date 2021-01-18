Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 2 131 особа;

● ️летальних випадків – 116;

● одужало – 8 777 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 160 682 особи;

● одужало – 865 960 осіб;

● летальних випадків – 20 802;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области 315 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

Так, по состоянию на 17 января, за время пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 74750 случаев COVID-19, 62891 - выздоровели, 1244 - скончались.

География заболевших выглядит так:

50954 - Харьков (+240 случаев за сутки);

4104 - Харьковский район (+9 случаев за сутки);

1913 - Чугуевский район (+9 случаев за сутки);

1688 - Балаклейский район (+15 случаев за сутки);

1673 - Лозовской район (+1 случай за сутки);

1553 - Купянский район (+2 случая за сутки);

1490 - Изюмский район (+4 случая за сутки);

1157 - Богодуховский район (+4 случая за сутки);

1162 - Змиевской район;

1030 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);

1084 - Первомайский район;

817 - Красноградский район (+10 случаев за сутки);

669 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);

581 - Волчанский район (+1 случай за сутки);

594 - Валковский район (+2 случая за сутки);

584 - Краснокутский район;

573 - Нововодолажский район (+7 случаев за сутки);

471 - Золочевский район (+4 случая за сутки);

451 - Боровской район (+1 случай за сутки);

402 - Шевченковский район;

373 - Кегичевский район;

305 - Зачепиловский район;

286 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район;

193 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район;

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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