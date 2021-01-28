Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 2 430 осіб;

● летальних випадків – 145;

● ️одужало – 14 250 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 200 883 особи;

● одужало – 980 085 осіб;

● летальних випадків – 22 202;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Харьковская область – в лидерах по коронавирусу: третье место по стране

В Харьковской области за прошедшие сутки зарегистрировано 238 случаев коронавируса. Это третий показатель по стране: больше новых больных только в Киеве (437) и Киевской области (276).

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Показатель региона остался приблизительно на том же уровне, что и вчера, когда было выявлено 207 новых случаев. Всего с начала пандемии в Харьковской области 76 909 человек заболели коронавирусом.

В целом по Украине за сутки выявлено 3776 новых случаев, что почти на 1000 больше, чем вчера (было 2779). Однако за сутки было проведено и больше тестов: позавчера – 32030, вчера – 47120. Таким образом, процент положительных случаев от всех проведенных тестов по итогам позапрошлых суток составлял 8,68%, по итогам прошлых – 8,01%.

Самый высокий показатель по итогам суток дал Киев – 437 новых случаев, самый низкий – Черниговская область, где 30 случаев.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, коронавирусом в Украине заболели 1 200 883 человека.

Напомним, в начале января в Украине действовал так называемый карантин зимних каникул, или локдаун. Не работали школы, все магазины, кроме продуктовых, кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры, учреждения культуры, парки и новогодние ярмарки.

С 25 января во всей стране, в том числе в Харьковской области, начали действовать ограничения оранжевой карантинной зоны.

География заболевших выглядит так:

52375 - Харьков (+168 случаев за сутки);

4206 - Харьковский район (+12 случаев за сутки);

1953 - Чугуевский район;

1742 - Лозовской район (+1 случай за сутки);

1780 - Балаклейский район (+13 случаев за сутки);

1609 - Купянский район (+7 случаев за сутки);

1540 - Изюмский район;

1194 - Змиевской район (+7 случаев за сутки);

1192 - Богодуховский район;

1142 - Первомайский район;

1049 - Дергачевский район;

835 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

678 - Великобурлукский район;

619 - Валковский район;

599 - Волчанский район;

588 - Краснокутский район;

587 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);

475 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

494 - Боровской район (+18 случаев за сутки);

409 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

383 - Кегичевский район;

316 - Зачепиловский район (+3 случая за сутки);

295 - Барвенковский район (+3 случая за сутки);

289 - Сахновщинский район;

195 - Близнюковский район;

171 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);

158 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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