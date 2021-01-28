Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 2 430 осіб;
● летальних випадків – 145;
● ️одужало – 14 250 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 200 883 особи;
● одужало – 980 085 осіб;
● летальних випадків – 22 202;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 437 випадків;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 188 випадків;
Донецька область – 143 випадки;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 86 випадків;
Запорізька область – 204 випадки;
Івано-Франківська область – 167 випадків;
Київська область – 276 випадків;
Кіровоградська область – 48 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 221 випадок;
Миколаївська область – 174 випадки;
Одеська область – 185 випадків;
Полтавська область – 116 випадків;
Рівненська область – 164 випадки;
Сумська область – 85 випадків;
Тернопільська область – 96 випадків;
Харківська область – 238 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 169 випадків;
Черкаська область – 126 випадків;
Чернівецька область – 169 випадків;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Харьковская область – в лидерах по коронавирусу: третье место по стране
В Харьковской области за прошедшие сутки зарегистрировано 238 случаев коронавируса. Это третий показатель по стране: больше новых больных только в Киеве (437) и Киевской области (276).
Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".
Показатель региона остался приблизительно на том же уровне, что и вчера, когда было выявлено 207 новых случаев. Всего с начала пандемии в Харьковской области 76 909 человек заболели коронавирусом.
В целом по Украине за сутки выявлено 3776 новых случаев, что почти на 1000 больше, чем вчера (было 2779). Однако за сутки было проведено и больше тестов: позавчера – 32030, вчера – 47120. Таким образом, процент положительных случаев от всех проведенных тестов по итогам позапрошлых суток составлял 8,68%, по итогам прошлых – 8,01%.
Самый высокий показатель по итогам суток дал Киев – 437 новых случаев, самый низкий – Черниговская область, где 30 случаев.
Всего с начала пандемии, по официальным данным, коронавирусом в Украине заболели 1 200 883 человека.
Напомним, в начале января в Украине действовал так называемый карантин зимних каникул, или локдаун. Не работали школы, все магазины, кроме продуктовых, кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры, учреждения культуры, парки и новогодние ярмарки.
С 25 января во всей стране, в том числе в Харьковской области, начали действовать ограничения оранжевой карантинной зоны.
География заболевших выглядит так:
52375 - Харьков (+168 случаев за сутки);
4206 - Харьковский район (+12 случаев за сутки);
1953 - Чугуевский район;
1742 - Лозовской район (+1 случай за сутки);
1780 - Балаклейский район (+13 случаев за сутки);
1609 - Купянский район (+7 случаев за сутки);
1540 - Изюмский район;
1194 - Змиевской район (+7 случаев за сутки);
1192 - Богодуховский район;
1142 - Первомайский район;
1049 - Дергачевский район;
835 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
678 - Великобурлукский район;
619 - Валковский район;
599 - Волчанский район;
588 - Краснокутский район;
587 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);
475 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
494 - Боровской район (+18 случаев за сутки);
409 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
383 - Кегичевский район;
316 - Зачепиловский район (+3 случая за сутки);
295 - Барвенковский район (+3 случая за сутки);
289 - Сахновщинский район;
195 - Близнюковский район;
171 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);
158 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua