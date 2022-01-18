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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 16 січня в Україні:
◾ зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72);
◾ 23 286 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 213 осіб;
◾ летальних випадків – 78;
◾ одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 759 530 осіб;
◾ одужало – 3 556 162 особи;
◾ летальних випадків – 98 361;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 8 пациентов, заболели 647

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6485 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 17 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 647 человек.

Скончались 8 пациентов. Выздоровели 120 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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