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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 06 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394);
◾ 18 626 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 699 осіб;
◾ летальних випадків – 115;
◾ одужало – 5 024 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 307 437 осіб;
◾ одужало – 3 681 092 особи;
◾ летальних випадків – 101 392
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 603 958.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 8 пациентов, заболели 1609

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6649 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 7 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1609 человек.

Скончались 8 пациентов. Выздоровели 824 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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