Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 103

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 08 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076);
◾ 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 4 385 осіб;
◾ летальних випадків – 240;
◾ одужало – 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 380 047 осіб;
◾ одужало – 3 713 348 осіб;
◾ летальних випадків – 101887;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 14 пациентов, заболели 2293

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6675 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 9 февраля в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2293 человека.

Скончались 14 пациентов. Выздоровели 855 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

РНБО збереться в Харкові
Сегодня 07:09    47
ЧП в харьковской школе: как наказали учительницу
Сегодня 06:43    123
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 лютого 2022 року
Сегодня 06:34    87
09.02.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:25    82
Харьковский завод испытывает танк с системами, соответствующими стандартам НАТО (фото)
Сегодня 06:17    125
С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза «евроблях»: кого и за что будут штрафовать
Сегодня 06:09    121
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    214
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    141
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
09.02.2022 14:47    1636
Який порядок та термін реєстрації ПРРО?
09.02.2022 10:08    191
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 