Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 08 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076);

◾ 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 4 385 осіб;

◾ летальних випадків – 240;

◾ одужало – 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 380 047 осіб;

◾ одужало – 3 713 348 осіб;

◾ летальних випадків – 101887;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 14 пациентов, заболели 2293

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6675 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 9 февраля в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2293 человека.

Скончались 14 пациентов. Выздоровели 855 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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