Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2148 випадків;
Волинська область — 3080 випадків;
Дніпропетровська область — 1146 випадків;
Донецька область — 765 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 4055 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3127 випадків;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6350 випадків;
Київська область — 3090 випадків;
Львівська область — 7254 випадки;
Луганська область — 95 випадків;
Миколаївська область — 487 випадків;
Одеська область — 2258 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4740 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2276 випадків;
Харківська область — 2723 випадки;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 909 випадків;
Чернівецька область — 5184 випадки;
Черкаська область — 755 випадків;
Чернігівська область — 612 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua