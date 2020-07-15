Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2148 випадків;

Волинська область — 3080 випадків;

Дніпропетровська область — 1146 випадків;

Донецька область — 765 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 4055 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3127 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6350 випадків;

Київська область — 3090 випадків;

Львівська область — 7254 випадки;

Луганська область — 95 випадків;

Миколаївська область — 487 випадків;

Одеська область — 2258 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4740 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2276 випадків;

Харківська область — 2723 випадки;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 909 випадків;

Чернівецька область — 5184 випадки;

Черкаська область — 755 випадків;

Чернігівська область — 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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