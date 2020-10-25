Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

24 жовтня (станом на 9:00) в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних, 139 755 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 7 014 нових випадків. Загалом проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 177 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

● Вінницька область — 9 081 випадок;

● Волинська область — 12 009 випадків;

● Дніпропетровська область — 12 685 випадків;

● Донецька область — 8 410 випадків;

● Житомирська область — 11 748 випадків;

● Закарпатська область — 12 801 випадок;

● Запорізька область — 7 792 випадки;

● Івано-Франківська область — 17 984 випадки;

● Кіровоградська область — 1 955 випадків;

● м. Київ — 33 695 випадків;

● Київська область — 14 247 випадків;

● Львівська область — 26 868 випадків;

● Луганська область — 3 083 випадки;

● Миколаївська область — 6 790 випадків;

● Одеська область — 21 491 випадок;

● Полтавська область — 7 694 випадки;

● Рівненська область — 17 257 випадків;

● Сумська область — 10 112 випадків;

● Тернопільська область — 18 849 випадків;

● Харківська область — 32 112 випадків;

● Херсонська область — 3 061 випадок;

● Хмельницька область — 12 863 випадки;

● Чернівецька область — 19 116 випадків;

● Черкаська область — 7 921 випадок;

● Чернігівська область — 7 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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