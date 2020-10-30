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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

● Вінницька область — 9 899 випадків;

● Волинська область — 13 089 випадків;

● Дніпропетровська область — 14 301 випадок;

● Донецька область — 9 177 випадків;

● Житомирська область — 13 518 випадків;

● Закарпатська область — 13 842 випадки;

● Запорізька область — 9 211 випадків;

● Івано-Франківська область — 19 596 випадків;

● Кіровоградська область — 2 308 випадків;

● м. Київ — 36 027 випадків;

● Київська область — 15 780 випадків;

● Львівська область — 28 889 випадків;

● Луганська область — 3 482 випадки;

● Миколаївська область — 7 450 випадків;

● Одеська область — 23 623 випадки;

● Полтавська область — 8 930 випадків;

● Рівненська область — 18 518 випадків;

● Сумська область — 11 238 випадків;

● Тернопільська область — 20 111 випадків;

● Харківська область — 35 016 випадків;

● Херсонська область — 3 616 випадків;

● Хмельницька область — 14 706 випадків;

● Чернівецька область — 20 906 випадків;

● Черкаська область — 8 735 випадків;

● Чернігівська область — 8 449 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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