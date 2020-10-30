Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
● Вінницька область — 9 899 випадків;
● Волинська область — 13 089 випадків;
● Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
● Донецька область — 9 177 випадків;
● Житомирська область — 13 518 випадків;
● Закарпатська область — 13 842 випадки;
● Запорізька область — 9 211 випадків;
● Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
● Кіровоградська область — 2 308 випадків;
● м. Київ — 36 027 випадків;
● Київська область — 15 780 випадків;
● Львівська область — 28 889 випадків;
● Луганська область — 3 482 випадки;
● Миколаївська область — 7 450 випадків;
● Одеська область — 23 623 випадки;
● Полтавська область — 8 930 випадків;
● Рівненська область — 18 518 випадків;
● Сумська область — 11 238 випадків;
● Тернопільська область — 20 111 випадків;
● Харківська область — 35 016 випадків;
● Херсонська область — 3 616 випадків;
● Хмельницька область — 14 706 випадків;
● Чернівецька область — 20 906 випадків;
● Черкаська область — 8 735 випадків;
● Чернігівська область — 8 449 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua