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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1116 випадків;

Волинська область — 1037 випадків;

Дніпропетровська область — 965 випадків;

Донецька область — 203 випадки;

Житомирська область — 870 випадків;

Закарпатська область — 1301 випадок;

Запорізька область — 488 випадків;

Івано-Франківська область — 1533 випадки;

Кіровоградська область — 546 випадків;

м. Київ — 3375 випадків;

Київська область — 1748 випадків;

Львівська область — 2053 випадки;

Луганська область — 52 випадки;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 986 випадків;

Полтавська область — 273 випадки;

Рівненська область — 2014 випадків;

Сумська область — 192 випадки;

Тернопільська область — 1255 випадків;

Харківська область — 1222 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 509 випадків;

Чернівецька область — 3585 випадків;

Черкаська область — 448 випадків;

Чернігівська область — 257 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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