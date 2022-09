Оперативна інформація станом 18.00 10.09.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій наших підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах нашої Держави. Зокрема, від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін З метою підтримання військ збройних сил республіки білорусь у боєготовності, вчергове продовжено термін навчань.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - неподалік Білопілля та Линового Сумської області;

на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка;

на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського;

на Новопавлівському напрямку - поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки;

на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка;

на Південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомирівка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад двадцять населених пунктів.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, у результаті дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку, втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії збройних сил російської федерації тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення “хан” переведено до 9-го полку морської піхоти.

Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, “добровольців” серед відставних військових у Киргизькій республіці.

У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони, у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Загарбники намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого знаходиться під вогневим контролем Збройних Сил України. У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ росії - перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним Силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області.

Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

За поточну добу, в результаті вогневого впливу артилерії, завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.

Разом ми сила! Робимо перемогу разом! Слава Україні!

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

