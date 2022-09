Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.

Загалом, протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провів більше 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Харківському напрямку - в районах Костянтинівки та Удів;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 56 вильотів.

Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів - уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За поточну добу, в результаті вогневого впливу, підрозділи ракетних військ і артилерії уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів. Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Міцно тримаємо зброю! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!

